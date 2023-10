Putin pierwszy raz w tym roku opuścił Rosję. Zakaz podróży autem, przerwy w dostępie do internetu

Władimir Putin od momentu inwazji na Ukrainę rzadko opuszcza Rosję. W czwartek 12 października prezydent Rosji po raz pierwszy w 2023 r. udał się w podróż zagraniczną. Po raz pierwszy opuścił również kraj, odkąd Międzynarodowy Trybunał Karny wydał za nim nakaz aresztowania, co stało się w marcu – przypomina The Moscow Times.

Rosyjski przywódca pojawił się w Kirgistanie, który jest sygnatariuszem MTK, ale nie ratyfikował Statutu Rzymskiego. Gdyby traktat założycielski został ratyfikowany, wówczas Putin musiałby zostać aresztowany w Biszkeku. Z tego powodu prezydent Rosji opuścił lipowy szczyn BRICS. Putin w Kirgistanie spędził dwa dni. W tym czasie spotykał się z odpowiednikami z regionu oraz wziął udział w dorocznym szczycie Wspólnoty Niepodległych Państw.

Pierwsza podróż zagraniczna Putina w 2023 r. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

Na lotnisku na rosyjskiego przywódcę nie czekał prezydent kraju Sadyr Dżaparow, tylko przewodniczący gabinetu ministrów Akyłbiek Żaparow. Źródła niezależnego rosyjskiego portalu donoszą, że Kreml w związku wizytą w Kirgistanie nie szczędził środków bezpieczeństwa, aby uniknąć aresztowania Putina i zapobiec groźbie potencjalnych ataków.

Przygotowania do podróży trwały miesiąc. Kluczową sprawą było bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Rosyjskie służby omawiały z kirgiskimi wszystkie aspekty wizyty, łącznie z ochroną przed atakiem z dronów oraz ograniczeniami w komunikacji publicznej. – Podróżowanie nie jest obecnie bezpieczne. Mamy na uwadze desperację i zdradę Ukraińców oraz fakt, że są wspierani przez Zachód – podkreślał informator The Moscow Times.

Prezydent Rosji odwiedził Kirgistan. Zdalne zajęcia, zamknięty oddział chemioterapii

Przybyciu Putina do Biszkeku towarzyszyło wyłączenie sieci komórkowych. Odnotowano także przerwy w dostępie do internetu. Jeden z operatorów komórkowych tłumaczył się jednak, że przerwy były spowodowane uszkodzeniem kabla. Po tym, jak Putin wylądował w Kirgistanie jego limuzyna w eskorcie 20 pojazdów na sygnałach przejechała przez opustoszałe ulice stolicy Kirgistanu do rezydencji Dżaparowa.

Kirgiska policja prosiła mieszkańców Biszkeku, aby podczas wizyty Putina nie jeździli prywatnymi autami po mieście w kierunku rezydencji prezydenta. Z miejskich ulic usunięto elektryczne skutery, a przeszkola, szkoły i uniwersytety poprosiły uczniów, aby przez dwa uczestniczyli w zajęciach zdalnie. Zamknięty został nawet oddział chemioterapii szpitala w stolicy Kirgistanu. Za porządek publiczny i bezpieczeństwo odpowiedzialnych było 4,5 tys. policjantów.

Czytaj też:

Orban spotka się z Putinem? Rzecznik węgierskiego rządu nabrał wody w ustaCzytaj też:

Władimir Putin: Utworzenie państwa palestyńskiego jest koniecznością