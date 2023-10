Minivan z migrantami przewrócił się po ucieczce. 7 osób nie żyje

Do wypadku doszło około 50 kilometrów od granicy między Austrią a Niemcami – podała lokalna policja w komunikacie prasowym. Kontrole policyjne zostały wprowadzone na autostradzie A94 z powodu niedawnego wzrostu nielegalnej imigracji na granicy między tymi dwoma krajami.

Kierowca chciał uciec przed policją. Pojazd dachował

Policja twierdzi, że zarejestrowany w Austrii Mercedes Vito przyspieszył, próbując uciec przed kontrolą drogową, po czym przewrócił się. W efekcie siedem osób zginęło, a kilka innych zostało rannych. Jedną z ofiar śmiertelnych jest sześcioletnie dziecko.

Podejrzewa się, że pojazd przewoził migrantów do Niemiec. Kierowca wiózł 23 pasażerów, w tym dzieci, i zmierzał w kierunku Monachium. Po ucieczce przed kontrolą policyjną, przeładowany pojazd przewrócił się na skrzyżowaniu między bawarskimi gminami Ampfing i Waldkraiburg. Policja stwierdziła, że przepełnienie pojazdu przyczyniło się do wysokiej liczby ofiar śmiertelnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca rozpędził się do 180 km/h.

Zdjęcia policyjne pokazują mocno uszkodzony pojazd, który utknął przy poręczy autostrady. Według władz narodowość i tożsamość siedmiu zabitych pasażerów są nadal nieznane. Ranni zostali przewiezieni do pobliskich szpitali. Niemiecka policja wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa.

Wnioski o azyl w Niemczech. Wzrost o 78 procent

Autostrada A94 w południowo-wschodnich Niemczech jest uważana za regularną trasę przemytników przekraczających granicę z Austrią. Minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herrmann powiedział, że tragiczny wypadek podkreślił potrzebę wzmocnienia kontroli granicznych w celu powstrzymania przemytników przed wjazdem do Niemiec.

Liczba wniosków o azyl złożonych po raz pierwszy w Niemczech wzrosła o 78 proc. w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2023 roku.

