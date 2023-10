W to jedno „zwykli” Ukraińcy Amerykanom na pewno nie uwierzą

Stany Zjednoczone na każdym kroku podkreślają, że będą wspierać Izrael zaatakowany przez Hamas, bo każdy kraj ma prawo do obrony. To samo mówią o Ukrainie (choć dostarczane rakiety nie mogą przecież, nie daj Boże, dolecieć na terytorium Rosji, tylko mają co najwyżej pozwolić ostrzeliwać agresora na okupowanych terytoriach Ukrainy).

Teraz Amerykanie podkreślają również, że ich pomoc dla Ukrainy nie osłabnie mimo, iż będą aktywnie wspierać Izrael. To jednak słowa, w które naprawdę ciężko uwierzyć.

I wcale nie dlatego, że Biały Dom ma złe intencje. Chodzi raczej o możliwości.