Guardian o wynikach wyborów 2023. „Postępowi Polacy świętowali do późna”

Wybory parlamentarne w Polsce przyciągnęły uwagę zagranicznych mediów. Centrolewicowy Guardian odnotował, że lider PO Donald Tusk w czasie zaciekłej kampanii podkreślał szkody wyrządzone Polsce przez ostatnie osiem lat, a PiS oskarżał go, że on sam jest zagraniczną marionetką, który zniszczy kraj.

Guardian o wyborach. „Wzmocnienie relacji z Brukselą”

„Jeśli sondaże exit poll potwierdzą się, prawdopodobnie doprowadzi to do przemiany krajowej sceny politycznej w Polsce i wznowienia stosunków z Brukselą, które zostały nadwątlone przez ataki PiS na niezależność sądownictwa i inne kwestie związane z praworządności” – czytamy w komentarzu. W tekście odnotowano też słabszy niż oczekiwano wynik skrajnie prawicowej Konfederacji, która mogła być potencjalnym sojusznikiem PiS.

Autor pisał, że „PiS najwyraźniej nie udało się przekonać wystarczającej liczby wyborców do poparcia pomimo kontroli nad mediami publicznymi i przeprowadzenia referendum w tym samym dniu co wybory”. Zwrócił też uwagę, że referendum zawierało szereg pytań dotyczących migracji i innych kwestii, które miały motywować elektorat do głosowania.

„Krok na rzecz kobiet”

Kiedy wyniki zostaną ogłoszone oficjalnie wyniki, oczy wszystkich będą zwrócone na prezydenta z ramienia PiS, Andrzeja Dudę, który ma prerogatywę zaproponowania pierwszej próby utworzenia koalicji.

Na koniec autor pisał, że wielu postępowych Polaków świętowało w niedzielę do późnych godzin nocnych wyniki sondażu exit poll, a prawdopodobny koniec rządów PiS jest odczytywany jako pozytywny krok na rzecz praw kobiet i osób LGBTQ+. Zacytował także Barbarę Nowacką z KO, która podkreśliła, że uzyskanie większości przez opozycję jest oczywiste. Mówiła też o prawie do aborcji. – Młode kobiety nie będą się bały zachodzić w ciążę ani iść do lekarza – zaznaczała.

Ostateczne wyniki wyborów mamy poznać we wtorek.

Czytaj też:

Światowe media o wyborach: „spektakularna porażka PiS”, „Polska wróciła”Czytaj też:

Światowe media o wyniku wyborów. „Polska przed zmianą władzy”, „Kijów bacznie obserwował”