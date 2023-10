Szef HUR zdradził, co robił w przededniu wojny. „Rosjanie ciągle przesuwali termin”

– Rosjanie ciągle przesuwali termin. Przez dwa tygodnie przesuwali o dzień, dwa – wspominał w rozmowie z „Ukraińską Prawdą” Kyryło Budanow. Jak dodał, 23 lutego około 14:30 Ukraińcy otrzymali jednak „wyraźne informacje”, że Rosjanie rozpoczną inwazję o 4 nad ranem kolejnego dnia. Dalej czytamy, że Budanow przeprowadził się z żoną do swojego biura w siedzibie HUR właśnie 23 lutego. – Wieczorem poszliśmy do sklepu spożywczego, dobrze to pamiętam. Usiedliśmy w gabinecie, poszliśmy spać, rozmawialiśmy, czekaliśmy – wspominał.

23 lutego około 15:30 do Budanowa zadzwonił szef Kancelarii Prezydenta, który zauważał, że jest „spokojnie” i zastanawiał się, czy sytuacja może jeszcze się „ułożyć”. Budanow – jak opowiadał dalej „Ukraińskiej Prawdzie” – przyznał wówczas, że „wątpi w to”. – Gdybym jako szef służb specjalnych złożył nieprawdziwy raport, byłby to dla mnie wstyd – zaznaczył. – Około 4:20 rakiety były już powietrzu – dodał.

Rosjanie tracą dziennie około tysiąca żołnierzy

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy codziennie publikuje raporty na temat strat rosyjskiej armii. To dane szacunkowe, jednak ich skala jest porażająca. Z poniedziałkowych ukraińskich szacunków wynika, że od 24 lutego 2022 r. Rosja straciła ok. 288 tys. żołnierzy. Liczba ta obejmuje wszystkich, którzy zostali wyeliminowani z pola walki, czyli zabitych, rannych i wziętych do niewoli. W czwartek, 12 października, ukraiński sztab generalny zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie tempo narastania strat Rosjan znacznie wzrosło. Wynika to z prowadzonej przez Ukrainę kontrofensywy.

Natomiast według ISW w najnowszym raporcie zauważa, że rosyjskie zapowiedzi o zdobyczach w Awdijiwce na wschodzie Ukrainy są niepotwierdzone, a dowództwo wycisza informacje na temat operacji.

