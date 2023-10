Władimir Putin po raz pierwszy w 2023 r. opuści granice ZSRR. Ujawniono plan podróży

Kreml poinformował, że 17-18 października Władimir Putin odwiedzi Chiny, gdzie weźmie udział w obchodach Trzeciego Międzynarodowego Forum „Jeden Pas i Jedna Droga”. To nawiązanie do projektu, który Xi Jinping ogłosił 10 lat temu. Zakładał on największą rozbudowę infrastruktury w historii poprzez reaktywację Jedwabnego Szlaku.

Prezydent Rosji spotka się w Pekinie z Xi Jinpingiem. Okazją 10 rocznica inicjatywy

Podczas wizyty w Pekinie rosyjski przywódca spotka się ze swoim chińskim odpowiednikiem. Podczas negocjacji omówione zostaną „kwestie dalszego rozwoju rosyjsko-chińskiego wszechstronnego partnerstwa i współpracy strategicznej”. Poruszone zostaną również aktualne kwestie regionalne i międzynarodowe. Kreml poinformował też, że w planach jest szereg spotkań dwustronnych z przywódcami państw członkowskich Forum.

Przed wizytą Putina do Pekinu przybył w poniedziałek z niespodziewaną podróżą Siergiej Ławrow. Obecność ministra spraw zagranicznych Rosji wzbudziła obawy Zachodu o coraz ściślejsze powiązania pomiędzy dwoma mocarstwami. Chiny podobnie jak ZSRR podczas zimnej wojny wspierały sprawę Palestyny. Moskwa szuka również w Pekinie politycznego i handlowego wsparcia w związku z trwającą wojną w Ukrainie.

Władimir Putin idzie krok dalej. Najpierw opuścił granicę Rosji, teraz dawnego ZSRR

Putin po raz pierwszy opuści granicę byłego Związku Radzieckiego od czasu wystawienia za nim nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny, co miało miejsce w marcu 2023 roku. Powodem były deportacje dzieci z Ukrainy. Kilka dni wcześniej prezydent Rosji po raz pierwszy w tym roku opuścił kraj. Z wizytą udał się jednak do Kirgistanu. Jego podróży towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

