Strzelanina w Brukseli. Policja ujęła napastnika, padły kolejne strzały

Do strzelaniny doszło w poniedziałek około godziny 19.15 w pobliżu Place Sainctelette w centrum Brukseli. Zginęło dwóch obywateli Szwecji, a trzeci został ciężko ranny. Ofiary to kibice, którzy przyjechali na mecz swojej drużyny piłkarskiej w eliminacjach do Mistrzostw Europy w 2024 roku.

Wkrótce więcej informacji