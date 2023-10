Spotkanie Orbana z Putinem. W jakim celu pojawili się w Pekinie?

W dniach 16–18 października, tj. od poniedziałku do środy, premier Węgier Viktor Orban przebywa z wizytą w Pekinie, stolicy Chin.

Po co Orban udał się do Pekinu?

Orban bierze udział w międzynarodowej konferencji Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz prowadzi bezpośrednie rozmowy z szefem chińskiego rządu i prezydentem Xi Jinpingiem.

W konferencji bierze także udział prezydent Rosji Władimir Putin. Orban jest jedynym przywódcą z krajów Zachodu, który pojawił się na tym wydarzeniu.

Projekt nowego Jedwabnego Szlaku

Wyjaśnijmy, że Inicjatywa Pasa i Szlaku to powstały w 2013 r. projekt infrastrukturalny, którego celem jest utworzenie współczesnego odpowiednika Jedwabnego Szlaku, czyli drogi handlowej łączącej przez wiele stuleci Państwo Środka z Europą.

Do chwili obecnej do projektu przyłączyło się ok. 150 krajów i organizacji międzynarodowych.

W ostatnich latach władze w Budapeszcie aktywnie działają na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej między Unią Europejską a Chinami. Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto wielokrotnie mówił, że jego kraj jest dumny z faktu, że w 2015 r. jako pierwszy w UE dołączył do Inicjatywy Pasa i Szlaku.

Orban spotkał się osobiście z Putinem

Agencja Reutera donosi, że drugiego dnia wizyty w Pekinie Orban spotkał się z Putinem. Przedmiotem ich rozmowy była przede wszystkim bieżąca sytuacja na świecie i w Europie.

– Mimo że w dzisiejszych warunkach geopolitycznych możliwości utrzymywania kontaktów i rozwijania relacji są bardzo ograniczone, to jednak satysfakcję może budzić to, że nasze stosunki z wieloma krajami europejskimi są utrzymywane i rozwijane. Jednym z takich krajów są Węgry – skomentował Putin.

Satrapa Kremla zaznaczył, że stanowiska Rosji i Węgier nie są zbieżne we wszystkich kwestiach. Natomiast Orban oświadczył, że Węgrom nigdy nie zależało na konfrontacji z Rosją, lecz poszerzaniu współpracy.

