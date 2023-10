Niemcy przywracają kontrole na granicy z Polską. Chcą „powstrzymać okrutny proceder”

Szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser w poniedziałek 16 października powiadomiła Komisję Europejska o tymczasowych kontrolach na granicy z Polską, Czechami, Szwajcarią oraz Austrią. Jak wyjaśniono, celem jest dalsze zwalczanie przemytu migrantów oraz ograniczenie nielegalnej migracji. Tymczasowe kontrole na granicach Polską, Czechami, Szwajcarią będą miały miejsce przez 10 dni z możliwością przedłużenia o dwa miesiące. W przypadku Austrii przedłużono je o pół roku.

– Działalność przemytników staje się coraz bardziej brutalna i pozbawiona skrupułów. Straszliwa śmierć siedmiu osób przemyconych przez granicę niemiecko-austriacką w piątek wieczorem głęboko nami wstrząsnęła. Konieczne jest teraz podjęcie wszelkich możliwych środków w celu powstrzymania tego okrutnego procederu. Jednocześnie potrzebujemy skutecznego ograniczenia nielegalnej migracji, aby odciążyć nasze gminy – wyjaśniała niemiecka minister spraw wewnętrznych

Niemcy walczą z nielegalną migracją na granicy z Polską

Faeser dodała, że „policja federalna może teraz elastycznie wykorzystać cały pakiet stacjonarnych i mobilnych środków ochrony granic, w zależności od aktualnej sytuacji”. Niemiecka policja jest w ścisłym kontakcie z sąsiednimi krajami. Szefowa MSW Niemiec podkreśliła, że „szczególnie ważne dla niej jest to, aby kontrole miały jak najmniejszy wpływ na handel, podróże oraz codzienne życie osób dojeżdżających do pracy”.

Faeser podziękowała policji za silne zaangażowanie. – Oczywiste jest, że chcemy jak najszybciej powrócić do granic wewnętrznych, na których nie musimy przeprowadzać kontroli. Aby to osiągnąć, decydującym krokiem jest wspólny europejski system azylowy z kompleksową ochroną zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Musimy teraz sfinalizować prawodawstwo UE w tym zakresie – zakończyła.

Niemiecka policja przeciwdziała szlakom przemytniczym

Działania niemieckiej policji będą prowadzone wzdłuż szlaków przemytniczych, w zależności od sytuacji. Obywatele państw trzecich ubiegający się o ochronę będą przekazywani do ośrodków recepcyjnych w celu zbadania ich spraw związanych z azylem oraz ewentualnego transferu do innych państw unijnych zgodnie z tzw. rozporządzeniem dublińskim.

Do października 2023 r. niemiecka policja odnotowała ok. 98 tys. nielegalnych wjazdów do kraju przy ok. 92 tys. w całym 2022 r. Niemiecka policja odnotowała do tej pory 1 550 operacji przemytniczych i zatrzymała około 1,7 tys. przemytników w całym kraju. Szczególnie niebezpieczne są przemyty w kontenerach, które zagrażają życiu ludziom. Niemiecka policja podsumowała, że przemytnicy działają z coraz większą bezwzględnością i brutalnością.

