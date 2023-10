Putin poinformował, jakie kroki podejmie Rosja. Rozmawiał o tym z Netanjahu

Z najnowszych wyliczeń ONZ wynika, że nawet milion osób uciekło z północnej części Strefy Gazy w ciągu tygodnia. Izraelska armia wciąż prowadzi ostrzał po tym, jak Hamas przeprowadził atak zabijając co najmniej 1400 osób. Do Izraela ma wkrótce przybyć z wizytą prezydent USA Joe Biden, która spotka się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

Wcześniej jednak Netanjahu rozmawiał z Władimirem Putinem. Doniesienia o telefonicznej rozmowie przywódców pojawiły się w poniedziałek wieczorem. Jak informuje „Ukraińska Prawda”, była to pierwsza rozmowa Putina z Netanjahu odkąd Hamas zaatakował Izrael. Rosyjski przywódca miał oświadczyć, że Rosja podejmie kroki mające „ułatwić normalizację sytuacji i zapobiec dalszej eskalacji” między Izraelem a bojownikami Hamasu.

Putin miał również powtarzać, że jego kraj jest gotowy do pracy nad zakończeniem konfliktu. Miał też złożyć kondolencje rodzinom zabitych Izraelczyków, potępiając „wszelkie działania, które stanowią represje wobec ludności cywilnej, zwłaszcza kobiet i dzieci”. „Ukraińska Prawda” zauważa, że wcześniej Putin rozmawiał z przywódcami Iranu, Egiptu, Syrii i Palestyny.

Prezydent USA złoży wizytę w Izraelu

Doradcy prezydenta USA, na których powołuje się CNN twierdzą, że choć wizyta w Izraelu stanowi spore zagrożenie dla Joe Bidena, to sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dla niego ważna. Z tego powodu zdecydował się wziąć udział w tym trudnym przedsięwzięciu. Z premierem Netanjahu łączy go czterdziestoletnia znajomość i to z uwagi na zaproszenie szefa izraelskiego rządu ma pojawić się w tym kraju.

Kiedy w poniedziałek toczyły się w USA dyskusje nad tym, jak zorganizować wizytę, w Tel Awiwie sekretarz stanu Antony Blinken spotkał się izraelskimi urzędnikami, aby omówić otwarcie Gazy dla pomocy humanitarnej. Joe Biden – jak wynika z słów Blinkena – ma ruszyć do Izraela w środę, a Stany Zjednoczone „zgodziły się opracować plan, który umożliwi pomoc humanitarną od krajów-darczyńców i innych organizacji”.

