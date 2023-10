23-letnia policjantka zgwałcona pod wieżą Eiffla. Sprawca groził jej nożem

O „brudnej zbrodni” pisze Le Parisien. 23-letnia ofiara powiedziała francuskiej policji, że została zaatakowana przez mężczyznę uzbrojonego w nóż w parku Pole Marsowe, w poniedziałek, tuż przed północą. Kobieta spędzała noc z przyjaciółką w stolicy Francji.

Gwałt przy Wieży Eiffla. Napastnik groził nożem

Napastnik wykorzystał moment, gdy kobieta udała się w krzaki za potrzebą. 23-latka oddaliła się od przyjaciółki zaledwie na kilka chwil. Z jej relacji wynika, że mężczyzna wyciągnął nóż, gdy odrzuciła jego zaloty. Później zgwałcił ją i uciekł. Kobieta wezwała policję. Na miejsce natychmiast przybyła grupa dochodzeniowo-śledcza, a ofiarą zajęli się strażacy. Policja aresztowała 35-letniego mężczyznę około godzinę po zgłoszeniu przez kobietę napaści i podaniu rysopisu sprawcy.

W lipcu turystka z Meksyku zgłosiła, że została zgwałcona w parku niedaleko słynnego obiektu. 27-letnia kobieta powiedziała władzom, że do ataku doszło 27 lipca we wczesnych godzinach porannych na Polu Marsowym. Dwóch z pięciu mężczyzn zostało aresztowanych w związku z rzekomym udziałem w gwałcie, ale wkrótce potem zostali wypuszczeni na wolność.

Cztery miesiące wcześniej inna turystka, Niemka cudem uniknął gwałtu, dzięki interwencji nielegalnie handlującego tam sprzedawcy.Kilka miesięcy wcześniej w podobnych okolicznościach zaatakowano dwie siostry z Brazylii i kanadyjską turystkę. Francuska prawica podchwyciła wówczas narrację, że Pola Marsowe stały się terytorium drapieżników seksualnych.

Problem na Polach Marsowych

– To miejsce, w którym ludzie czasami wykorzystują nietrzeźwość kobiet do popełniania przestępstw seksualnych lub gorszych – wzdycha źródło policyjne.– Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uczynić ten obszar bezpiecznym, zwiększając liczbę patroli, ale to duży teren. Nie wszystko zależy od policji – przyznał jeden z paryskich funkcjonariuszy. Dodał, że problemem jest niewystarczająca liczba toalet, co sprawia, że nietrzeźwi imprezowicze załatwiają potrzeby fizjologiczne w krzakach. – Wtedy niebezpieczna sytuacja może się przydarzyć w ciągu chwili, szczególnie kobiecie – mówi policjant.

Pole Marsowe to rozległy park, który rozciąga się od wieży Eiffla i jest niezwykle popularny wśród paryżan i turystów.

Będzie to także kluczowe miejsce podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. – rywalizacja siatkarzy plażowych odbędzie się u stóp Wieży Eiffla, a judo i zapasy w tymczasowej Arenie Champ de Mars na drugim końcu parku.

