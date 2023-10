Wraca sprawa tajemniczego zaginięcia 2,5-letniego Emila. Trwa inspekcja w domu młodego rolnika

Dziennik Le Parisien ustalił, że żandarmi z Marsylii od środowego poranka kontynuują przeszukanie domu młodego mężczyzny. Gospodarstwo znajduje się na posesji w wiosce Roussimal we francuskich Alpach, niedaleko miejscowości Le Vernet i około 4 km poniżej Haut-Vernet. To wioska, gdzie rodzina ze strony matki Emila ma dom i gdzie dziecko ostatni raz widziano 8 lipca.

Już we wtorek pojawili się tam policyjni technicy, drony i psy wyspecjalizowane w poszukiwaniu ciał. Śledczy starają się ustalić, czy mężczyzna ma jakiś związek ze sprawą tajemniczego zaginięcia. Jednak – jak podają służby – jest za wcześnie, by to potwierdzić. Jeden z powodów, dla których prowadzone jest przeszukanie stanowi jego wątpliwa opinia.

Wznowiono poszukiwania 2,5-latka. Emile zaginął w sierpniu

Poszukiwania były już kilkukrotnie zawieszane i wznawiane. 2,5-letni Emile zaginął 8 lipca, gdy bawił się w ogrodzie swoich dziadków w miejscowości Haut-Vernet we francuskich Alpach. To oni zawiadomili służby o tym zdarzeniu. W pewnym momencie do poszukiwań włączyło się ponad pół tysiąca wolontariuszy, którzy przez całą dobę sprawdzali każdy metr kwadratowy okolicy. Czasowo zamknięto też miejscowość, by odciąć drogę ucieczki potencjalnemu sprawcy.

Niespełna miesiąc od rozpoczęcia poszukiwań podano, że główne hipotezy śledczych to porwanie lub wypadek, po którym ktoś ukrył zwłoki chłopca. Służby podejrzewają, że chłopiec został wywieziony poza obszar poszukiwań, bo winnym przypadku wyczułyby go psy tropiące.

Nie jest jasne, dlaczego policja zdecydowała się przeszukać dom mężczyzny akurat teraz. Le Parisien podaje, że to syn pszczelarza, znany służbom z drobnych wykroczeń. Już wcześniej, na wczesnym etapie poszukiwań, podejrzewano, że może on mieć związek ze sprawą.

Czytaj też:

Nowa faza poszukiwań zaginionego 2,5-latka. „Jedyna hipoteza, aby odnaleźć go żywego”Czytaj też:

Zwrot ws. zaginionego 2,5-latka. „Poszukiwania kończą się w tym samym miejscu”