Nowe nagranie z granicy ze Strefą Gazy. Premier Izraela o gotowości żołnierzy

W czwartek, 19 października Benjamin Netanjahu opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym przemawia do zgromadzonych przy granicy ze Strefą Gazy żołnierzy. Jak podaje izraelski portal Maariv, w wydarzeniu wzięły udział dwa bataliony taktycznej piechoty zmechanizowanej Sił Obronnych Izraela.

Premier Izraela przemawiał do żołnierzy

– Jestem tutaj z bojownikami Brygady Golani, przybywają ze wszystkich części kraju. Walczyli jak lwy, będą walczyć jak lwy. Wygramy ze wszystkich naszych sił – powiedział Netanjahu, cytowany przez lokalne media. – Cały naród Izraela jest za wami i zadamy naszym wrogom ciężki cios, abyśmy odnieśli zwycięstwo – po zwycięstwo! – dodał.

twitter

Wideo udostępnione na oficjalnym profilu premiera Izraela w serwisie X, dawniej Twitter, zostało opatrzone opisem „Jesteśmy z wojownikami i jesteśmy gotowi!”. Deklaracja Netanjahu miała być wynikiem rozmów z bojownikami, którzy zapewniali, że mają w sobie ducha walki. W spotkaniu z szefem rządu udział wziął m.in. generał dywizji Tamir Yadai oraz dowódcy obu batalionów.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Mobilizacja izraelskich żołnierzy to wynik ataku rozpoczętego przez Hamas w sobotę, 7 października. Bojownicy palestyńskiej organizacji polityczno-militarnej przeprowadzili wówczas zmasowany ostrzał w kraju Netanjahu, a następnie wkroczyli na jego teren, zabijając ponad 1000 osób i porywając co najmniej 200 zakładników.

Siły Obronne Izraela w tym samym dniu podjęły działania odwetowe, które doprowadziły do śmierci tysięcy osób w Strefie Gazy. Żołnierze zgromadzili przy granicy czołgi i wzywali Palestyńczyków do opuszczenia pobliskich terenów, zapowiadając inwazję lądową. Oświadczyli, że atak będzie trwał do chwili uwolnienia ostatniego z izraelskich zakładników.

