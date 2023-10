Izrael obawia się o bezpieczeństwo dyplomatów. Ambasada w Turcji opustoszała

Na początku tygodnia izraelska Rada Bezpieczeństwa Narodowego wydała ostrzeżenie przed podróżami do Turcji, a Izraelczyków przebywających przebywających w tym kraju wezwała do powrotu „tak szybko, jak to możliwe”. Jak informował Reuters, w odpowiedzi na ostrzeżenie izraelskie linie lotnicze zorganizowały w środę późnym wieczorem specjalne loty ze Stambułu.

W czwartek opustoszała również ambasada Izraela w Ankarze. AFP podaje, powołując się na anonimowe źródło, że to „rozwiązanie tymczasowe, które powinno mieć charakter krótkotrwały”. Powodem ewakuacji dyplomatów mają być względy bezpieczeństwa. „Ambasada Izraela odmówiła komentarza w sprawie tych doniesień” – podkreśla Reuters.

Ambasada Izraela uderza w MSZ Polski

Reuters zauważa także, że w ostatnich dniach w Turcji zorganizowano wiele antyizraelskich demonstracji, a po ataku na szpital w Gazie, za który Hamas i Izrael obwiniają się nawzajem, ogłoszono trzydniową żałobę narodową. Do tego ataku odniosło się również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W komunikacie, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, nie wskazało, kto mógłby być za niego odpowiedzialny.

„Ogromna liczba cywilnych ofiar konfliktu trwającego między Hamasem a Izraelem wywołuje nasze oburzenie. Jesteśmy zszokowani informacjami o okrutnym ataku na Al Ahli Hospital w Gazie. Stanowczo podkreślamy, że ludność cywilna, której życie i zdrowie jest najwyższą wartością, powinna być chroniona w zgodzie z prawem międzynarodowym i prawem humanitarnym. Stanowczo wzywamy obie strony do natychmiastowej deeskalacji konfliktu” – napisano.

Oświadczenie MSZ-u spowodowało zgrzyt dyplomatyczny na linii Warszawa-Tel Awiw i wywołało odpowiedź Ambasady Izraela. „Drodzy koledzy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, szpital Al Ahli został uderzony rakietą wystrzeloną na Izrael przez Islamski Dżihad, spójrzcie dokładnie. Najwyższy czas, aby zaufać oficjalnemu stanowisku Państwa Izrael, zamiast organizacjom terrorystycznym” – czytamy. Do wpisu zamieszczono klatki z nagrania przedstawiającego wybuch.

