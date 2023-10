Nie żyje znana modelka fitness. Samotnie wychowywała pięcioro dzieci

Nowozelandzkie media poinformowały o niespodziewanej śmierci popularnej influencerki fitness. Raechelle Chase przez wiele lat była trenerką i modelką. Odnosiła także sukcesy w zawodach kulturystycznych. Przyczyna zgonu młodej kobiety nie jest publicznie znana.

Nie żyje znana trenerka fitness

W 2015 roku kobieta rozstała się ze swoim mężem i od tamtej pory samotnie wychowywała pięcioro dzieci. Obowiązki domowe łączyła z udaną karierą zawodową. W sieci zasłynęła jako motywatorka, której inspirujące wpisy na Facebooku czytało ponad 1,4 miliona obserwatorów. Ze względu na szybki przyrost popularności Chase została okrzyknięta „internetową sensacją” i rozwijała się na wielu płaszczyznach.

Jako pierwsza obywatelka Nowej Zelandii zakwalifikowała się do prestiżowych zawodów kulturystycznych Figure Olympia, na których wystąpiła w 2011 roku. Od tamtej pory wielokrotnie brała udział w międzynarodowych konkursach. W międzyczasie spełniała się w roli oferującej motywacyjne spotkania trenerki fitness oraz modelki, której zdjęcia pojawiały się na okładkach sportowych magazynów.

Dochodzenie w sprawie nagłej śmierci

Informację o śmierci Raechelle Chase potwierdziła jej najstarsza córka. „Była wspierająca, życzliwa i zawsze miała dla nas najlepszą radę. Była kobietą o szalonym temperamencie i ambicjach, która zainspirowała miliony ludzi na całym świecie” – napisała, cytowana przez australijski portal news.com.au.

Do tragicznych wieści odniósł się także przyjaciel zmarłej. „Nie będę kłamać, niewiele rzeczy w moim życiu uderzyło mnie tak mocno, jak twoja śmierć… Miałeś tak wiele przed sobą do życia. Tyle miłości do ofiarowania” – pożegnał kobietę we wpisie w mediach społecznościowych.

Przyczyna zgonu młodej trenerki nie została ustalona. Badaniem szczegółowych okoliczności zajęło się biuro koronera. „Biorąc pod uwagę fakt, że do śmierci doszło niedawno, na tym etapie nie są dostępne żadne dalsze informacje” – przekazał nowozelandzkiemu portalowi Stuff rzecznik instytucji.

Czytaj też:

Tragedia w świecie boksu. Nie żyje znany pięściarzCzytaj też:

Zmarła Piper Laurie, aktorka znana z „Twin Peaks” i „Carrie”. Miała fascynujące życie