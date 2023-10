Ksiądz zniszczył dzieciom dekoracje na Halloween. Zapewniał, że miał ważny powód

Do incydentu z udziałem proboszcza doszło w parafii we wsi Kurdejov położonej niedaleko Brna w Czechach. Dekoracje, które dzieci wykonały z okazji Halloween, nie spodobały się księdzu. Duchowny był do tego stopnia oburzony, że postanowił zniszczyć dynie przygotowane na lokalną imprezę o nazwie Parada Dyni i Latarni. W noc po wydarzeniu oczom dzieci ukazały się kompletnie zdewastowane dyniowe lampiony. Władze wsi Kurdejov były zniesmaczone całą akcją.

Ksiądz Jaromir Smektal tłumaczył, że miał bardzo ważne powody, aby zniszczyć dynie. W specjalnym liście, który wysłał do burmistrza i mieszkańców wyjaśnił, że wychodząc z plebanii zobaczył w pobliżu kościoła symbole satanistycznego święta Halloween. W dalszej części pisma określił święto mianem pogańskiej celebracji, który ma być przeciwwagą dla Wszystkich Świętych i Zaduszek. Podkreślił, że jako opiekun dziecięcych dusz miał obowiązek postąpić zgodnie ze swoją wiarą. Proboszcz wyjaśnił, że nie wiedział o lokalnej paradzie i nie chciał nikogo urazić, ale z racji tego, że jest dla wiernych autorytetem, musi chronić dzieci przed duchowym złem.

Jak się jednak okazało, inne zdanie w tej sprawie ma wikariusz generalny. Pavel Kafka przeprosił dzieci za zaistniałą sytuację i zapewnił, że zwrócił księdzu Jaromirowi Smejkalowi na niestosowność jego zachowania. Podkreślił, że diecezja nie popiera działań proboszcza