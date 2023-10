Szpital Żydowski w Berlinie obrzucony kamieniami. Atak był motywowany politycznie?

Niemiecka agencja informacyjna (DPA) poinformowała, że nieznane osoby obrzuciły kamieniami Szpital Żydowski w Berlinie. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Uszkodzone zostało okno, nie ma informacji, aby ktokolwiek odniósł obrażenia.

Atak kamieniami na Szpital Żydowski w Berlinie. Trwa dochodzenie

Trwa dochodzenie, które prowadzone jest w związku z uszkodzeniem mienia. Serwis T-online.de dowiedział się, że o sprawie powiadomiono niemieckie służby bezpieczeństwa. Taki krok oznaczałby, że według policji czyn mógł być motywowany politycznie.

Od 7 października, kiedy doszło do ataku Hamasu na Izrael, w Niemczech często dochodzi do antysemickich incydentów. Według wstępnych danych Centrum Badań i Informacji o Antysemityzmie (RIAS) w stolicy Niemiec miało miejsce 70 zweryfikowanych przypadków. Wynik może być jeszcze wyższy, bo wiele zgłoszeń nie zostało jeszcze sprawdzonych. Mimo to jest to prawie trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku, kiedy miało miejsce 25 incydentów.

Alarmujący wzrost antysemickich przypadków w Niemczech. Zaczęło się od ataku Hamasu na Izrael

Urząd ds. antysemityzmu odnotował m.in. jeden przypadek skrajnej przemocy, po trzy ataki i groźby oraz dziewięć przypadków celowych szkód w mieniu. Jednym z przykładów była próba podpalenia centrum społeczności żydowskiej. Na 12 budynkach mieszkalnych odnotowano gwiazdy Dawida. Usiłowano również podpalić synagogę.

Odnotowano także sytuację, w której maile lub listy zostały wysłane do większej grupy osób. Doszło również do 53 przypadków obraźliwego zachowania. Antysemickie uwagi wygłaszano na 10 zgromadzeniach. Z kolei jeśli chodzi o dane dla całych Niemiec, od 7 października miały miejsce 202 antysemickie przypadki, co stanowi wzrost o 240 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Czytaj też:

Starcia z policją na propalestyńskim proteście w Berlinie. Zatrzymano ponad 170 osóbCzytaj też:

Antysemicki plakat w Warszawie. Wiceszef MSZ wini Trzaskowskiego