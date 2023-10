Minister obrony Izraela: Przygotowujemy się do „wielowymiarowej operacji”

Izrael przygotowuje się do „wielowymiarowej operacji”. Uderzy w Hamas z „powietrza, ziemi i morza” – poinformował w oświadczeniu minister obrony Izraela Joaw Galant. Wypowiedź ta może sugerować, że Tel Awiw nie zamierza sugerować się zaleceniami ze strony Waszyngtonu nt. wstrzymania się od operacji lądowych.

„Wielowymiarowa operacja” Izraela może nastąpić niedługo

Samo rozpoczęcie działań Izraela może nastąpić już niedługo. – Moja wiadomość do żołnierzy: dobra robota, wykonaliście świetną robotę! Przygotowujcie się do naszej operacji, ona wkrótce nadejdzie. Dokładnie przygotowujemy się do kolejnego kroku – wielowymiarowej operacji w powietrzu, na ziemi i na morzu – przekazał w oświadczeniu Galant.

Oświadczenie izraelskiego ministra miało formę wideo. Zostało ono zarejestrowane podczas jego wizyty w bazie marynarki wojennej w Aszdod. Joaw Galant miał w niej „przeprowadzić ocenę sytuacji operacji morskich”.

Do Strefy Gazy dotarły kolejne transporty humanitarne

Również w poniedziałek do Strefy Gazy dotarł kolejny transport humanitarny. „Dwadzieścia ciężarówek przewożących pomoc humanitarną przejechało w poniedziałek przez przejście Rafah” – poinformowało Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA).

Jak przekazało OCHA połowa transportu przewoziła zapasy wody, żywności i leków ONZ. Pozostałe ciężarówki dostarczały zaopatrzenie z egipskiego Czerwonego Półksiężyca. „To kropla w morzu potrzeb” – ocenił Stephane Dujarric, rzecznik sekretarza generalnego ONZ.

W Strefie Gazy może zacząć brakować wody zdatnej do picia

„Sytuacja w szpitalach pozostaje tragiczna ze względu na niedobory prądu, leków, sprzętu i specjalistycznego personelu. Szpital Shifa w mieście Gaza, największy w Strefie, leczy obecnie około 5000 pacjentów, czyli znacznie więcej niż może pomieścić” – napisało w oświadczeniu OCHA.

Transporty do Strefy Gazy nie zawierały paliwa, którego rezerwy mogą wyczerpać się w ciągu dwóch dni. Jest ono niezbędne do odsalania wody. „Brak paliwa oznacza również, że partnerzy humanitarni będą musieli skoncentrować prawie całą swoją uwagę na transporcie wody. Oznacza to również brak piekarni i szpitali” – oceniło OCHA.

