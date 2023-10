Zgwałcona 10-latka zaszła w ciążę. Dyrektor szkoły stanął przed sądem

Do zdarzenia doszło w Boliwii, w miejscowości Uncia, w departamencie Potosi. Kiedy 10-latka wracała do domu po zakończonych lekcjach sprawca, jak podaje prokurator departamentu Roxana Choque, zaciągnął ją do swojego samochodu. Przed tym okrutnym wydarzeniem, przez wiele tygodni dziewczynka była nękana przez dyrektora, również za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Obecnie dyrektor szkoły przebywa w areszcie, postawiono mu zarzut gwałtu. Jednak, jak donosi „The Guardian”, przed komisariatem policji zebrała się grupa osób, które stanęły w obronie domniemanego sprawcy. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły wdali się nawet w przepychanki z funkcjonariuszami, domagając się uwolnienia mężczyzny.

Mieszkańcy twierdzą, że 10-latka sprowokowała dyrektora

Niestety, to nie koniec dramatu, jaki spotkał ofiarę. Pojawiły się groźby pod adresem dziewczynki oraz komentarze sugerujące, że to ona rzekomo „sprowokowała” swojego napastnika.

Biuro boliwijskiego rzecznika praw obywatelskich wydało oświadczenie, w którym jasno odrzucono te okrutne oskarżenia. Zwrócono się do władz o podjęcie odpowiednich kroków wobec tych, którzy próbowali utrudniać pracę wymiarowi sprawiedliwości poprzez mobilizację na rzecz domniemanego napastnika. Apelowano również o przeprowadzenie wyczerpującego i transparentnego śledztwa, mającego na celu wskazanie osób odpowiedzialnych za te działania.

W związku z tą tragiczną sprawą boliwijskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Przejrzystości Instytucjonalnej zapewniło poszkodowanej 10-latce i jej rodzinie wsparcie prawne i pomoc psychologiczną.

Jak dodaje „The Guardian” przemoc seksualna wobec nieletnich w Boliwii jest nadal zjawiskiem powszechnym. Statystyki pokazują, że jedna na trzy dziewczynki doświadcza jej przed ukończeniem 18. roku życia. Co gorsza, przestępcy często pozostają bezkarni, ponieważ ofiary nie zgłaszają tych przestępstw organom ścigania.

