Słoweński polityk ostrzega przed migracją. Wzywa, by się dozbrajać

„Dziękuję wszystkim, którzy rozpowszechnili apel. Nawet tym, którzy nie mają na to ochoty. Myślę o zradykalizowanych gwiazdach mediów, które w okresie covidu codziennie nawoływały do nielegalnych zachowań lub promowały tych, którzy to zrobili, ale teraz są przerażeni, gdy ktoś w porę ostrzega przed niebezpieczeństwem i wzywa do legalnych zachowań” – pisał Janez Jansza, który ze względu na poglądy bywa nazywany „drugim Viktorem Orbanem”.

Były premier Słowenii o migracji. „Zburzyli płot”

Były premier Słowenii uznał, że „mądrzy zrozumieli wezwanie (…)”, a reszta „zaufa Golobowi, Poklukarowi i Šarcowi (czyli obecnemu premierowi, szefowi MSW i ministrowi obrony – red.), że są w stanie chronić Słowenię, a także chronić ją osobiście w przypadku ataków terrorystycznych” – pisał.

Dodał, że politycy „ignorują apele o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na której rozważone zostaną działania mające na celu ograniczenie nielegalnej migracji i zarządzanie zagrożeniami dla bezpieczeństwa”. „Zburzyli płot, a teraz, gdy w panice przywracają kontrole na granicy z sąsiadami (wczoraj Golob twierdził, że takie kontrole nic nie dają), to jedynie przekierowują przepływ nielegalnych osób z dróg do wagonów pociągów” – krytykował rząd.

Janez ocenił też, że nacisk masowej nielegalnej migracji „radykalnie niszczy dotychczasowy sposób życia w UE i wzmacnia bojowe, proterrorystyczne rdzenie w europejskich metropoliach”. „W niegdyś bezpiecznych i dobrze prosperujących miastach obserwuje się bezprecedensowy wzrost przestępczości. Niestety dotyczy to również Lublany” – kontynuował.

„Ostatnie wtargnięcie palestyńskich terrorystów do Izraela po raz kolejny potwierdziło, jak ważne jest, aby naród był dobrze i legalnie uzbrojony” – pisał. Argumentował, że w wielu miejscach uzbrojeni ludzie w kibucach skutecznie zapobiegli jeszcze większej liczbie ofiar wśród kobiet i dzieci.

