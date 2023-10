Kolizja z udziałem polskiego okrętu. Jest jedna ofiara śmiertelna

Należący do Polskiej Żeglugi Morskiej frachtowiec MS Polesie oraz brytyjski frachtowiec Verity zderzyły się we wtorek 24 października rano w odległości około 22 kilometrów od wyspy Helgoland i 31 kilometrów od wyspy Langeoog. Drugi z okrętów zatonął, natomiast polska jednostka utrzymywała się na powierzchni.

Zderzenie dwóch statków na Morzu Północnym

– Z niewiadomych przyczyn doszło do kolizji statku MS Polesie (190 metrów długości i 29 metrów szerokości – red.) z małą jednostką Verity (91 metrów długości, 14 metrów szerokości – red.), pływającą pod brytyjską banderą. Z racji różnicy wielkości doszło do zatonięcia tego małego statku – przekazał Polskiej Agencji Prasowej Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej.

„Polesie” to masowiec typu handy-size zbudowany w stoczni chińskiej w 2009 roku dla Polskiej Żeglugi Morskiej, obecnie pływa pod banderą Bahamów. Płynął z Hamburga do La Coruña w Hiszpanii. Brytyjski „Verity” wypłynął z Bremy do Immingham w Wielkiej Brytanii.

Bilans ofiar po zderzeniu statków na Morzu Północnym

Główny nawigator Polskiej Żeglugi Morskiej Robert Trzybiński w rozmowie z TVN24 zapewnił, że polskiej załodze nic się nie stało, a statkowi nic nie zagraża. Nie odnaleziono za to kilku marynarzy z okrętu brytyjskiego.

W związku z zagięciami, na miejscu rozpoczęto akcję poszukiwawczo-ratunkową, do której zaangażowano krążowniki ratownicze Niemieckiej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (DGzRS), holownik ratowniczy, tzw. pilot tender, łódź policji wodnej oraz śmigłowiec niemieckiej marynarki wojennej. Poszukiwania wspierał także statek wycieczkowy IONA. Na jego pokładzie znajdywali się lekarze. Na miejsce wypadku przetransportowany został też dodatkowy personel medyczny.

Załoga Verity liczyła łącznie 7 osób. Jedną uratowano od razu po rozpoczęciu akcji ratunkowej. Po godzinie 12:30 Agencja Reutera donosiła o odnalezieniu kolejnych dwóch żywych marynarzy i niestety jednym ciele. Wciąż nie wiadomo, co z czterema pozostałymi członkami załogi.

