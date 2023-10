Hamas dokonał zmasowanego ostrzału w kierunku Tel Awiwu. „Największa salwa od początku wojny”

Z relacji „Times of Israel” wynika, że syreny alarmowe zawyły we wtorek około godz. 16 w rejonie Tel-Awiwu, obszarach na wschód od miasta wokół lotniska Ben-Gurion oraz w miastach na północy i południu.

Zmasowany atak rakietowy na Tel Awiw

„Rakiety wydają się stanowić część potężnego ostrzału ze Strefy Gazy wycelowanego w najbardziej zaludnione obszary Izraela. Jest to trzecia taka salwa w czasie krótszym niż dwie godziny i wydaje się być największa od początku wojny” — poinformował portal.

Tamtejsze pogotowie ratunkowe przekazało, że dwie osoby zostały lekko ranne po tym, jak zostały trafione odłamkami rakiety, a trzy osoby zostały ranne podczas ucieczki do schronów. Odłamkami zostali ranieni dwaj mężczyźni po czterdziestce, a w drodze do schronów poszkodowani zostali 77-letni mężczyzna, 80-letnia kobieta i 35-letnia kobieta.

Izrael nasilił bombardowania

Z kolei Izrael nasilił bombardowania celów w Strefie Gazy przed spodziewaną inwazją lądową na ten teren. Palestyńskie ministerstwo zdrowia przekazało we wtorek, że w izraelskich nalotach w Strefie Gazy w ciągu ostatniej doby zginęły co najmniej 704 osoby.

Według rzecznika ministerstwa liczba ofiar śmiertelnych wojny wzrosła już do 5791, a 2360 z nich to dzieci. Rannych zostało już co najmniej 16 297 osób.

Zapowiedź „wielowymiarowej operacji”

Minister obrony Izraela Joaw Galant poinformował, że Izrael przygotowuje się do „wielowymiarowej operacji”. – Moja wiadomość do żołnierzy: dobra robota, wykonaliście świetną robotę! Przygotowujcie się do naszej operacji, ona wkrótce nadejdzie. Dokładnie przygotowujemy się do kolejnego kroku – wielowymiarowej operacji w powietrzu, na ziemi i na morzu – oświadczył Galant.

Również we wtorek premier Izraela Benjamin Netanjahu wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Francuski przywódca zapewniał o wsparciu dla Izraela i zaproponował wspólne rozwiązanie kwestii terroryzmu.

– Francja jest gotowa do tego, aby międzynarodowa koalicja przeciwko ISIS, w ramach której jesteśmy zaangażowani w Iraku i Syrii, mogła również walczyć z Hamasem – powiedział Macron.

