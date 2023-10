Putin miał zawał? Kolejne sensacyjne doniesienia o stanie zdrowia prezydenta Rosji

O rzekomo pogarszającym się stanie zdrowia prezydenta Rosji stało się ponownie głośno za sprawą publikacji na kanale „Generał SVR” na Telegramie. Jego autor publikuje nieoficjalne informacje dotyczące rosyjskiego aparatu państwowego, w tym Władimira Putina. Swoje doniesienia uwiarygadnia, popierając je wypowiedziami źródeł, które mają znajdować się w bliskim otoczeniu prezydenta Rosji.

Putin miał zawał? Nieoficjalne doniesienia

Z relacji „Generała SVR” wynikało, że w niedzielę 22 października w godzinach wieczornych ochroniarze prezydenta Rosji, którzy pełnili dyżur w jego rezydencji, mieli usłyszeć hałas dochodzący z sypialni Władimira Putina, a gdy dotarli na miejsce, prezydent Rosji miał leżeć na podłodze w niedalekiej odległości od łóżka.

„Putin konwulsyjnie wił się po podłodze, przewracając oczami. Natychmiast wezwano medyków, którzy dyżurowali w rezydencji, w jednym z sąsiednich pokoi. Lekarze przeprowadzili reanimację, wcześniej stwierdzili u prezydenta zatrzymanie akcji serca. Pomoc została udzielona na czas, serce zaczęło pracować, a Putin odzyskał przytomność” – czytamy na Telegramie.

Narastają spekulacje ws. stanu zdrowia Putina. Wymowny komentarz Pieskowa

We wtorek 24 października pojawiły się kolejne sensacyjne doniesienia w tej sprawie. Jak utrzymuje „Generał SVR”, stan Władimira Putina jest tak zły, że wciąż znajduje się w pomieszczeniu, które – ze względu na wyposażenie – jest określane jako „oddział intensywnej terapii”. Prezydent Rosji rzekomo jest podłączony do aparatury monitorującej funkcje życiowe. Co więcej, obowiązki publiczne Władimira Putina ma obecnie wykonywać jeden z jego sobowtórów.

Nie trzeba było długo czekać na komentarz rzecznika Kremla. Dmitrij Pieskow stwierdził, że wszelkie spekulacje o rzekomo pogarszającym się stanie zdrowia Władimira Putina to „absolutny fake news”. Podkreślił także, że prezydent Rosji nie ma sobowtórów. – Należy to do kategorii absurdalnych mistyfikacji informacyjnych, które cała rzesza mediów omawia z godną pozazdroszczenia wytrwałością. To wywołuje jedynie uśmiech – przekonywał rzecznik Kremla.

