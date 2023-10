Musk chce oddać tereny Ukrainy Rosji. Współpracownik Zełenskiego zareagował

Elon Musk domaga się, aby USA zmusiły Ukrainę do zawieszenia broni. Miliarder chciałby, aby nowe granice Ukrainy i Rosji zostały wytyczone na linii frontu. Mychajło Podolak przekonywał, że nie doprowadzi to do „wiecznego pokoju”, a wręcz przeciwnie.

Elon Musk stwierdził, że konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie mogą przerodzić się w III wojnę światową, dlatego USA powinny poprawić stosunki z Kremlem i przekonać Ukrainę do zawieszenia broni. Miliarder domaga się pokoju w Ukrainie. Tłumaczył, że „polityka Stanów Zjednoczonych zmusza Rosję do sojuszu z Iranem i Chinami”, a taki pakt może pokonać Zachód w globalnym konflikcie. Elon Musk obawia się III wojny światowej Kontrowersyjny biznesem ocenił, że ostra konfrontacja z Pekinem i Moskwą byłaby katastrofalna dla USA, ponieważ Rosja ma bogate surowce, a Chiny fenomenalny potencjał przemysłowy, co stanowiłoby „potężną kombinację”. Musk obawia, że stawką może być sama cywilizacja, dlatego Stany Zjednoczone powinny zrobić wszystko, aby „konflikt regionalny szybko nie przerodził się w globalny”. Miliarder uważa wojnę Ukrainy z Rosją za beznadziejną. Zasugerował, że linie frontu mogą stać się stałymi granicami. Musk dodał, że nie ma sensu zmuszać obszarów, które rzekomo chcą być częścią Rosji do bycia częścią Ukrainy. Kontrowersyjny biznesmen dziwi się, dlaczego tylu żołnierzy obu krajów ginie każdego dnia. Podsumowuje, że Rosja nie opuści tych ziem, a Ukraina nie ma szans z mniejszą armią. Mychajło Podolak odpowiada miliarderowi Na słowa Muska odpowiedział w mediach społecznościowych Mychajło Podolak. Zgodził się z Muskiem, że „rosyjska agresja ma charakter uniwersalny i cywilizacyjny w aspekcie destrukcji”. Według doradcy Wołodymyra Zełenskiego miliarder popełnia jednak błąd, myśląc, że oddanie Ukrainy doprowadzi do końca wojny i „wiecznego pokoju”. „To katastrofalny błąd. Odmowa wsparcia Ukrainy nieuchronnie doprowadzi do gwałtownego wzrostu konfliktów na całym świecie, upadku ery prawa międzynarodowego, upadku międzynarodowej gospodarki i triumfu sił zła. Nie będzie już żadnych zasad. Przewidywalność i zdolność do negocjacji umrą. Apetyty agresorów wzrosną, a grupy terrorystyczne będą otrzymywać coraz więcej inwestycji w ramach Osi Zła” – kontynuował Podolak. Doradca Wołodymyra Zełenskiego o „wielkiej wojnie na różnych kontynentach” Zdaniem współpracownika ukraińskiego przywódcy to właśnie takie rozwiązanie zakończy się wielką wojną na różnych kontynentach, w której prawdopodobnie będą musieli wziąć udział obywatele USA. Podolak podkreślił, że „każdy jest odpowiedzialny za to, jak jutro będzie wyglądał świat”, a wszelkie wątpliwości stają się „pożywką dla agresorów, podsyłając ich umysły o słabości zachodniego świata”. Czytaj też:

