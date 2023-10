Szykuje się rewolucja w UE? Przyjęto ważny dokument

25 października w PE przeprowadzono głosowanie nad propozycją zmian unijnych traktatów. Sprawą zajęła się Komisja Spraw Konstytucyjnych PE. Treść przyjętego raportu została ustalona przez pięć frakcji: EPL, socjaldemokratów (S&D), liberałów (Renew), Zielonych i Lewicę. Łącznie zaproponowano 267 zmian w traktatach o UE oraz o funkcjonowaniu UE.

Rewolucja w UE?

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy eliminacji zasady jednomyślności w głosowaniach Radzie UE w 65 obszarach. Inna dotyczy masowego transferu kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE, m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE (art. 3 TFUE) oraz znaczne rozszerzenie kompetencji dzielonych (art. 4). Miałyby one obejmować osiem nowych obszarów m.in. politykę zagraniczną, ochronę granic, zdrowie publiczne, a także obronę cywilną i edukację.

Zgodnie z raportem uproszczona zostałaby procedura zawieszania w prawach członka tych państw, które naruszą wartości unijne, takie jak praworządność, demokracja, równość, wolność oraz prawa człowieka. Wśród proponowanych zmian pojawia się również pomysł wprowadzenia instytucji ogólnounijnego referendum oraz wzmocnienia pozycji Komisji Europejskiej.

Długa droga do zmiany traktatów

Przyjęcie raportu to dopiero pierwszy krok w długiej procedurze zmiany traktatów. W następnej kolejności trafi on pod obrady i głosowanie poprawek na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Jeśli PE zaakceptuje pomysł, raport trafi do Rady UE, a następnie na szczyt Rady Europejskiej. Następnie przywódcy musieliby zwołać konwent składający się z szefów państw i rządów, przedstawicieli parlamentów krajowych, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, aby przegłosować zmianę traktatów.

