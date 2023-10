– Spekulacje, że Krym może zostać sprzedany, są niebezpieczne. Władimir Putin nie jest zainteresowany częściami Ukrainy, ani pokojem. On chce zniszczyć Ukrainę. Obowiązkiem całego demokratycznego świata jest mu w tym przeszkodzić – powiedział podczas szczytu Platformy Krymskiej w Pradze szef czeskiej dyplomacji Jan Lipavsky.

Dmitrij Miedwiediew odpowiada szefowi czeskiej dyplomacji. Chce oddania terytorium Niemcom

Na jego słowa odpowiedział Dmitrij Miedwiediew. „Tak zwany minister spraw zagranicznych Czech podczas banderowskiego sabatu, który odbywa się w jego kraju, wyraził opinię, że pomoc Unii Europejskiej powinna być skierowana na odzyskanie Krymu przez Ukrainę. Odważni, ale bezmyślni ludzie. Chcecie sprawiedliwości na wzór nazistowski? Podejmijcie tam w Czechach decyzję o zwrocie Sudetów Niemcom i przywróceniu Kraju Sudetów” – napisał były prezydent Rosji.

Kraj Sudetów to region obejmujący pogranicze czesko-niemiecki i czesko-austriackie w Sudetach. W jego skład wchodziły ziemie Czech, Moraw i Śląska Czeskiego. Sudety, które zamieszkiwała głównie ludność niemiecką, zostały włączone do Czechosłowacji, gdy granice tego kraju zostało wytyczone w latach 1918-19. Kraj Sudetów stał się później źródłem sporów pomiędzy Niemcami i Czechosłowacją. W okresie międzywojennym mieszkało tam około trzy miliony Niemców.

O co chodzi z Krajem Sudetów?

Przywódca Partii Sudeckoniemieckiej Konrad Henlein domagał się w imieniu Sudetoniemców przyłączenia Kraju Sudetów do Rzeszy Niemieckiej. Czechosłowacki rząd spełnił żądania Henleina, m.in. w kwestii pełnej autonomii dla Sudetów i przyjęcia proniemieckiej polityki zagranicznej. Nie był jednak w stanie dojść do porozumienia z Adolfem Hitlerem, który wykorzystywał Sudety jako pretekst do ostatecznego przejęcia całej Czechosłowacji.

Obawiając się wybuchu nowej wojny Francja i Wielka Brytania prowadziły politykę ustępstw wobec Hitlera. W 1938 r. zwołano konferencję monachijską. Pomiędzy Niemcami, Włochami, Wielką Brytanią i Francją przy nieobecności Czechosłowacji zapadła decyzja o przyłączeniu Krajów Sudetów do Rzeszy Niemieckiej. Po 1945 r. układ monachijski został uznany za nielegalny. Po II wojnie światowej Niemcy sudeccy zostali deportowani, a w ich miejsce przesiedlono Czechów.

