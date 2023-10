Skonstruował domowe urządzenie do odbierania życia. Teraz grozi mu odsiadka

Eutanazja pozostaje nielegalna w Estonii. Mimo to Paul Tammert miał skonstruować i wynajmować zainteresowanym urządzenie umożliwiające inhalację śmiertelnym gazem.

Tammert miał najpierw poddawać ocenie stan zdrowia swoich klientów, a dopiero później udostępniać im śmiercionośne narzędzie. – Najpierw sprawdzał, czy bystrość umysłu danej osoby jest odpowiednia, aby móc podejmować świadome decyzje oraz czy choroby są nieuleczalne, co uzasadniałoby odebranie sobie życia – wyjaśnia Kairi Kaldoja, główna prokurator z Prokuratury Okręgowej Południe w Estonii.

Wynajmował urządzenie do eutanazji. Trzy osoby skorzystały, jedna przeżyła

Wedle doniesień tamtejszych mediów powołujących się na śledztwo prokuratury, z jego usług miały skorzystać trzy osoby. Dwie odebrały sobie życie, jedna przeżyła, bo zabrakło gazu.

Jeśli sąd uzna Estończyka za winnego, grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności lub grzywna.

Czym jest eutanazja?

Eutanazja to akt spowodowania lub przyspieszenia przez lekarza łagodnej, szybkiej śmierci nieuleczalnie chorego i nieznośnie cierpiącego pacjenta, ze względu na jego dobro. Wyróżnia się dwa główne rodzaje eutanazji:

Eutanazja czynna, czyli bezpośrednie działanie lekarza mające na celu spowodowanie śmierci pacjenta, np. podanie śmiertelnej dawki leku;

Eutanazja bierna, czyli zaniechanie przez lekarza działań, które mogłyby przedłużyć życie pacjenta, np. odłączenie od respiratora.

Czy eutanazja jest legalna?

Eutanazja jest tematem kontrowersyjnym, zarówno w sferze medycznej, jak i etycznej. Zwolennicy eutanazji argumentują, że każdy człowiek ma prawo do godnej śmierci, która nie jest przedłużana bezsensownie wbrew jego woli. Przeciwnicy eutanazji uważają, że jest to akt zabójstwa, który narusza prawo do życia i godności człowieka.

W Polsce eutanazja jest nielegalna. Zgodnie z art. 150 kodeksu karnego, kto zabija człowieka na jego żądanie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat. W niektórych krajach, takich jak Holandia, Belgia, Luksemburg i Szwajcaria, eutanazja jest legalna pod pewnymi warunkami.

