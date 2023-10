Do Norwegii przybywa coraz więcej Ukraińców. Takich liczb nie było od półtora roku

Władze Norwegii informują o zintensyfikowanym napływie uchodźców z Ukrainy. Każdego tygodnia do kraju przybywa ponad tysiąc osób, co odpowiada 60 proc. wszystkich migrantów wybierających kraje nordyckie. Jak informuje norweski portal Bygg, takich liczb nie było od początki rosyjskiej napaści.

Do Norwegii przybywa najwięcej uchodźców z Ukrainy od półtora roku

W związku ze zwiększoną migracją do Norwegii kraj zdecydował się otworzenie kolejnych ośrodków recepcyjnych dla azylantów. W samym sierpniu powstało 28 takich punktów. – To duże liczby. Do tego dochodzi też fakt, że w norweskich gminach już mamy tysiące Ukraińców – stwierdziła minister sprawiedliwości Emilie Enger Mehl w rozmowie z Norweską Agencją Prasową (NTB).

W tym miesiącu, październiku, utworzono już miejsca dla kolejnych 3 tys. azylantów. – Tygodniowo otwiera się pięć nowych punktów. Muszą być zlokalizowane na terenach gminy, bo tam będą mieszkać, którzy na co dzień chodzą do szkoły, korzystają z opieki zdrowotnej i stają się częścią życia codziennego – tłumaczyła Mehl.

Minister sprawiedliwości Emilie Enger Mehl zauważyła także, że nie wiadomo jak długo utrzyma się taka tendencja, ostrzegając przy tym, że może być jeszcze trudniej.

Możliwym powodem przybywania uchodźców jest pakiet pomocowy

Władze zastanawiają się, co powoduje „popularność” Norwegii wśród Ukraińców szukających azylu. Zdaniem Froda Forfanga, dyrektora generalnego Departamentu ds. cudzoziemców (UDI), odpowiedzi należy szukać w pełnym pakiecie oferowanym przez ten kraj.

– Zarówno to, co dostajesz w Norwegii, czyli fakt, że jesteś rezydentem i zostajesz otoczony programem wspierającym, jak i to, że Norwedzy chętnie witają i bardzo wspierają ukraińskich uchodźców – ocenił Forfang w rozmowie z NTB.

Rozważane są zmiany w pakiecie pomocowym

W związku z możliwym dalszym napływem azylantów z Ukrainy i szacowanym zapotrzebowaniu na 35 tys. miejsc dla uchodźców w przyszłym roku, UDI kontynuuje tworzenie nowych ośrodków recepcyjnych.

Ponadto norweski rząd rozważa zmiany w programie, którym otaczani są azylanci. Po potencjalnych zmianach, wzorowanych na modelu duńskim, ułatwione zostanie podejmowanie przez nich pracy. Dzięki temu będą oni w stanie się samotnie utrzymywać.

