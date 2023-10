Izrael domagał się wydalenia przedstawicieli Hamasu z Rosji. Rzecznik Putina odpowiedział

Rosyjska agencja Ria Novosti poinformowała w czwartek 26 października, że z wizytą do Moskwy przybyła delegacja na czele z członkiem biura politycznego Hamasu Abu Marzoukiem. Kolejne doniesienia mówiły z kolei o spotkaniu irańskiego wiceministra spraw zagranicznych Aliego Bagheri Kaniego z rosyjskim odpowiednikiem Michaiłem Galuzinem.

Spotkania wiceszefów dyplomacji oraz obecność przedstawicieli ruchów palestyńskich potwierdziła na konferencji prasowej rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa. Inna prokremlowska agencja TASS podała, że Marzouk spotkał się z Bagheri Kanim. Obaj omówili wysiłki na rzecz zawieszenia broni i dostarczenia pomocy humanitarnej jej mieszkańcom. Wiceszef MSZ Iranu potwierdził silne wsparcie Teheranu dla sprawy palestyńskiej.

Maria Zacharowa o konflikcie izraelsko-palestyńskim

Zacharowa podkreślała wcześniej potrzebę szybkiego zawieszenia broni i otwarcia korytarzy humanitarnych w celu ewakuacji i dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Ponowiła również apel o uwolnienie przetrzymywanych zakładników. Rosja domaga się także zwiększenia liczby dostaw humanitarnych, które są niezbędne dla ludności palestyńskiej.

Niezależny rosyjski dziennik Kommiersant zacytował z kolei innego członka delegacji Hamasu w Moskwie. Abu Hamid stwierdził, że zakładnicy nie mogą zostać uwolnieni, dopóki nie będzie uzgodnione zawieszenie broni. Dodał, że Hamas potrzebuje czasu na zlokalizowanie wszystkich osób, które zostały zabrane do Strefy Gazy przez różne palestyńskie frakcje.

Izrael o obecności Hamasu w Moskwie. „Nieprzyzwoite” zaproszenie

Obecność przedstawicieli Hamasu oraz Marzouka w stolicy Rosji potępiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela. Jerozolima stwierdziła, że zaproszenie jest „nieprzyzwoite” i wezwała do natychmiastowego wydalenia przedstawicieli palestyńskiej organizacji – podał The Times of Israel. Rzecznik resortu Lior Haiat stwierdził, że „Hamas jest organizacją terrorystyczną gorszą niż ISIS”.

Ambasada Rosji w Izraelu uznała za niedopuszczalne wszelkie próby oskarżania Rosji o wspieranie terroryzmu. Moskwa reagując na krytykę Jerozolimy broniła decyzji o zaproszeniu delegacji Hamasu podkreślając, że konieczne jest utrzymywanie relacji ze wszystkimi stronami konfliktu – donosi Reuters. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow wyjaśniał, że delegacja Hamasu spotkała się z przedstawicielami rosyjskiej dyplomacji, a nie samym prezydentem Rosji lub urzędnikami z Kremla.

