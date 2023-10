Sąd eksmitował synów na wniosek matki z Pawii. To będą dla nich smutne święta

75-latka z Pawii we Włoszech pozwała swoich własnych synów w wieku 40 i 42 lat. Kobieta stwierdziła, że jej dzieci wykorzystują ją, mieszkając w rodzinnym domu. Mimo próśb matki, aby znaleźli sobie własne mieszkania i zaczęli się samodzielnie utrzymywać, mężczyźni nie chcieli słyszeć o przeprowadzce, pomimo tego, że obaj mają pracę – informuje gazeta La Provincia Pavese.

Matka denerwowała się, że jej dzieci nie chciały dokładać się do domowych wydatków, ani nie chcieli pomagać w obowiązkach domowych. Wracali też do domu w środku nocy i nie sprzątali swoich rzeczy. Kobieta myślała, że sytuacja się zmieni, po tym jak jej synowie znajdą pracę. Skomentowała jednak, że żyją jak „pasożyty”. 75-latka jest w separacji z ojcem mężczyzn. Jej cała emerytura była w całości przeznaczana na żywność i utrzymanie domu.

Matka z Pawii miała dość. Pozwała swoich własnych synów i wygrała

Synowie kobiety przekonywali, że rodzice są zobowiązani do opieki nad swoimi dziećmi tak długo, jak to jest konieczne. Sędzia wydała wyrok korzystny dla 75-latki i nakazała synom wyprowadzić się z domu do 18 grudnia. Simona Caterbi wyjaśniła, że początkowo pobyt synów w rodzinnym domu można była uznać za zasadny, tym bardziej, kiedy nie mieli pracy, ale po osiągnięciu pewnego wieku rodzice nie mają już żadnego obowiązku.

Sędzia przypomniała, że mężczyźni mają powyżej 40 lat i nie mają bezwarunkowego prawa do pozostania w domu wbrew woli swojej matki. Caterbi dodała, że „przekroczono granice rozsądku”. Synowie kobiety nie zdecydowali, czy będą odwoływać się od wyroku sądu.

Włosi na utrzymaniu rodziców

Wyrok nie był pierwszym takim przypadkiem we Włoszech. W 2020 r. Sąd Najwyższy orzekał ws. 35-latka, który pracował jako nauczyciel muzyki na część etatu. Mężczyzna oczekiwał wsparcia od swoich rodziców, bo nie był w stanie otrzymać się z pensji wynoszącej 1 666 euro (ok. 7,4 tys. zł). Z kolei w 2016 r. Sąd w Modenie kazał rozwiedzionemu i utrzymującemu się z pisania ojcu utrzymywać swojego 28-letniego syna.

Włosi średnio opuszczają dom rodzinny w wieku 30 lat. Dla przykładu najpóźniej robią to Chorwaci – 33,4 lat. Na drugim biegunie są kraje skandynawskie, gdzie dzieci wyprowadzają się średnio w wieku 21 lat. Według danych z 2022 r. ponad 7 milionów osób (67,7 proc.) we Włoszech od 18. do 34 roku życia wciąż mieszkało z rodzicami. Dla porównania w 1983 r. wskaźnik wynosił 49 proc. Bezrobocie we Włoszech w sierpniu 2023 r. wyniosło 7,8 proc., ale wśród młodych ludzi było to 22,3 proc.

