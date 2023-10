Boris Johnson ogłosił, że ma nową pracę. „Jestem bardzo podekscytowany”

Boris Johnson w 2024 roku dołączy do GB News jako prezenter, twórca programów i komentator. Stacja telewizyjna podkreśliła, że były brytyjski premier „odegra kluczową rolę w relacjonowaniu przez kanał zarówno wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, jak i wyborów w USA”. Według zapowiedzi Johnson „stworzy oraz zaprezentuje nową serię pokazującą potęgę Wielkiej Brytanii na całym świecie i poprowadzi okazjonalne programy specjalne przed publicznością na żywo”.

Były szef brytyjskiego rządu podkreślił, że jest „podekscytowany faktem, że wkrótce dołącz do GB News i zaoferuje swoje szczere opinie na temat spraw światowych”. – Zamierzam przekazywać moje poglądy na wszystko, od Rosji, Chin, wojny w Ukrainie, jak sprostamy wszystkim tym wyzwaniom. Będę mówił o ogromnych możliwościach dla globalnej Wielkiej Brytanii – a także o wyzwaniach – i dlaczego nasze najlepsze dni dopiero nadejdą – zapewnił.

Kariera medialna Borisa Johnsona

Johnson w czerwcu 2023 r. niespodziewanie zrezygnował z mandatu posła. Funkcję premiera sprawował od czerwca 2019 r. do września 2022 r. Ze stanowiska musiał zrezygnować po tym, jak z jego rządu zaczęli odchodzić kolejni członkowie. Było to pokłosiem afery obyczajowej na szczytach brytyjskich władz. Tydzień po dymisji zadebiutował jako felietonista „Daily Mail”. Jego teksty pojawiają się co tydzień.

Zanim Johnson wszedł do polityki, był m.in. redaktorem w tygodniku „The Spectator” i korespondentem „The Daily Telegraph”. W ostatnim tytule przez ponad 20 lat pisał całostronicowy artykuł w dziale opinie. Częsty był krytykowany za poglądy wyrażane w felietonach. Johnson występował też jako gość satyrycznego programu „Have I Got News for You”. Pisał też telewizyjne scenariusze. Swoją karierę zawodową Johnson zaczynał w „The Times”, gdzie został zwolniony za wymyślenie cytatu.

