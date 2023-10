Zniknięcie Madeleine McCann. Policja przeprasza rodziców i stwierdza nieprawidłowości

Portugalska policja po latach uderzyła się w piersi i postanowiła przeprosić rodziców zaginionej Madeleine McCann. Delegacja wysokich rangą oficerów z Lizbony udała się do Wielkiej Brytanii, by spotkać się z Gerrym McCannem, ojcem dziewczynki. Funkcjonariusze mieli przyznać, że początkowe dochodzenie w sprawie zaginięcia nie było prowadzone właściwie. Przeprosili też mężczyznę za potraktowanie go w pierwszych miesiącach śledztwa.

Policja przeprasza rodziców Madeleine McCann

Portugalczycy przyznali, że na wstępnym etapie dochodzenia nie przywiązywano dostatecznej wagi do sprawy. Nie potraktowano też odpowiednio rodziców Madeleine, którzy jako obcokrajowcy wymagali nieco innego podejścia. Z relacji BBC wiadomo, że spotkanie ojca zaginionej i funkcjonariuszy odbyło się wcześniej w tym roku. Rodzina McCann nie skomentowała zdarzenia. Najważniejsze w tej sprawie pozostaje to, że wciąż nie wiadomo, co tak naprawdę stało się z Madeleine.

23 maja poszukiwania Brytyjki zostały wznowione. Policjanci, którzy prowadzą śledztwo dotyczące zaginięcia dziewczynki, przeprowadzają przeszukanie zbiornika wodnego Barragem do Arade w Portugalii. Jest on oddalony o około 50 kilometrów od Praia da Luz. W akacji brali udział nie tylko portugalscy funkcjonariusze, ale również z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.

Jak donosiły media, mundurowi szczególnie dokładnie badali obszar o powierzchni około 10 metrów kwadratowych. Po usunięciu roślin były z nich pobierane liczne próbki gruntu. Miały trafić do niemieckiego laboratorium, gdzie zostały szczegółowo przebadane.

Christian B. a zaginięcie Madeleine McCann

Poszukiwania zostały zlecone przez niemieckie władze, które weryfikują hipotezę zabójstwa Madeleine McCann przez Christiana B. Jest on obecnie głównym podejrzanym ws. zaginięcia Madeleine McCann. W 2022 roku został on oskarżony przez niemieckich prokuratorów z Brunszwika o dokonanie trzech gwałtów oraz dwukrotne wykorzystanie seksualne dzieci. Do przestępstw doszło pomiędzy grudniem 2000 r. a lipcem 2017 r. Przestępstwa te nie są powiązane z zaginięciem brytyjskiej dziewczynki.

Obecnie Christian B. odbywa karę siedmiu lat więzienia za zgwałcenie 72-letniej kobiety w rejonie Algarve w Portugalii, gdzie zaginęła Madeleine McCann.

