Szykują się zmiany w Ukrainie: 27 tys. osób już wie, że to zły pomysł. Miała być walka z korupcją, będzie problem

Zmiana przepisów związana jest z chęcią ucięcia pomocowej korupcji, która niestety w Ukrainie istnieje. A to pomoc leży na składach na wschodzie kraju, a to znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Dodatkowo, porządek w tym zakresie to jeden z warunków Stanów Zjednoczonych, pod którym może być dostarczane dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Jakie zmiany zaplanowali Ukraińcy?