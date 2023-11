Dziecko ma zostać odłączone od aparatury. Ojciec o decyzji sądu: Obrzydliwa

Indi Gregory to 8-miesięczna dziewczynka, u której zdiagnozowano „chorobę mitochondrialną”, która uniemożliwia komórkom organizmu wytwarzanie energii. Obecnie dziecko znajduje się w placówce medycznej w Nottingham.

Sprawa Indi Gregory. Leczenie jest „daremne i powoduje ból”?

W czwartek 2 listopada brytyjski Sąd Najwyższy zdecydował, że ciężko chora dziewczynka nie może zostać przetransportowana do włoskiego szpitala, gdzie lekarze podjęliby próbę kontynuowania jej leczenia. O pozwolenie na przewiezienie dziecka do innej placówki wnioskowali jej rodzice – Dean Gregory i Claire Staniforth – za pośrednictwem prawników.

Christian Legal Centre – organizacja, która wspiera opiekunów Indi w sądowej batalii, poinformowało, że Bambino Gesu Children's Hospital w Rzymie wyraził zgodę, żeby kontynuować leczenie 8-miesięcznej dziewczynki.

Wcześniej sąd wydał zgodę na odłączenie Indi od aparatury podtrzymującej życie, powołując się na dokumentację medyczną, która ma być jednoznaczna. Jak podało BBC, lekarze stwierdzili, że Indi Gregory umiera, a jej leczenie jest „daremne i powoduje ból”.

Ojciec 8-miesięcznej dziewczynki: Ani my, ani Indi nie mamy niczego do stracenia

Do decyzji Sądu Najwyższego odniósł się ojciec Indi. Dean Gregory rozstrzygnięcie określił mianem „obrzydliwego” i zapowiedział, że dalej będzie wraz z bliskimi walczył o życie swojego dziecka. Mężczyzna podkreślił, że w obliczu dramatycznej sytuacji, jego rodzina chce podjąć wszelkie możliwe próby, które mogą wpłynąć na poprawę stanu zdrowia dziecka.

– Nawet jeśli przeniesienie do Włoch wiąże się z pewnym ryzykiem, jedyną alternatywą, jaką zaoferowano nam w Wielkiej Brytanii, jest pogodzenie się ze śmiercią Indi – podkreślił. – Ani my, ani Indi nie mamy niczego do stracenia – dodał.

