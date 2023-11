Orkan Ciaran zbiera śmiertelne żniwo w Europie. Co najmniej siedem ofiar

Co najmniej siedem osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych, po tym jak orkan Ciaran uderzył w północno-zachodnią Europę, przynosząc ulewne deszcze i huraganowy wiatr o prędkości do 200 km/h. Zniszczone zostały domy i zamknięte szkoły, a linie lotnicze i kolejowe zostały zmuszone do zawieszenia połączeń – relacjonuje The Guardian.

We Francji ponad 1,2 miliona ludzi zostało pozbawionych dostępu do prądu, w tym połowa Bretanii. Na północy kraju zginął kierowca ciężarówki, który został zabity przez spadające drzewo. W Le Havre 70-latek wypadł z balkonu. Przez spadające drzewa rannych zostało 15 osób, w tym siedmiu strażaków. Prawie całe wybrzeże Francji było objęte ostrzeżeniami przed trudnymi warunkami pogodowymi. Francuski minister transportu ostrzegał przed podróżami samochodem.

Orkan Ciaran uderzył w Europę. Ulewne deszcze i huraganowe wiatry

Z kolei w centrum Madrytu na kobietę spadło drzewo. Ranne zostały też trzy osoby. W hiszpańskim mieście Finisterra ewakuowano 1,3 tys. osób. Skutki burz oprócz Hiszpanii były też odczuwalne w Portugalii. Zakłócone było funkcjonowanie kolei. W holenderskim mieście Venray jedna osoba została śmiertelnie przygnieciona przez drzewo. Co najmniej 10 osób zostało rannych przez latające przedmioty, w tym trzy poważnie. Holenderskie linie lotnicze KLM odwołały wszystkie loty z i do kraju.

W belgijskiej Gandawie dwie osoby zginęły po tym, jak zostały uderzone przez spadające gałęzie drzew. Jedną z ofiar było pięcioletnie dziecko na placu zabaw, a drugą 64-letnia Niemka odwiedzająca Belgię. Poważnie ranna została inna osoba, na którą pod wpływem rekordowego wiatru zawalił się mur. W Niemczech zginęła 46-letnia kobieta, która była na wakacjach z mężem i dwójką dzieci. Zabiło ją spadające drzewo.

