Orkan Ciaran uderzył we Włochy. Zalana Toskania, nie żyją trzy osoby

Orkan Ciaran uderzył w północno-zachodnią Europę w nocy ze środy na czwartek. Żywioł sieje spustoszenie, niszcząc domy, zalewając ulice i powalając drzewa. Silny wiatr z ulewnym deszczem i burzami dotarł do Włoch, zalewając Toskanię i doprowadzając do śmierci co najmniej trzech osób.

Orkan Ciaran we Włoszech

Pierwsze poważne utrudnienia we Włoszech wystąpiły w czwartek, 2 listopada w godzinach wieczornych. Krajowe media donosiły o zamkniętych drogach i przejściach podziemnych, a lokalne władze podjęły decyzję o wykluczeniu z użytku ścieżek rowerowych, znajdujących się w pobliżu zbiorników wodnych.

W kolejnych godzinach część toskańskich ulic została zalana, doszło też do pierwszych ewakuacji ze zniszczonych domostw. Po godzinie 22:00 włoskie portale informacyjne poinformowały o pierwszym zaginionym – strażaku, który po służbie pomagał ojcu układać worki z piaskiem. Mężczyzna prawdopodobnie poślizgnął się i wpadł do wody. Godzinę media obiegła informacja o pierwszej śmiertelnej ofierze żywiołu. Ciało seniora zostało odnalezione na parterze zalanego domu.

Włochy. Trzy śmiertelne ofiary żywiołu

W nocy lokalne władze wysłały do trudnodostępnych dzielnic gumowe pontony i zadysponowały helikoptery, przeznaczone do akcji ratowniczych. Działania medyków były jednak utrudnione ze względu na powodzie, które zalały również budynki szpitalne. „Sytuacja jest bardzo krytyczna” – oświadczył w mediach społecznościowych burmistrz Pontedery Matteo Franconi.

W nocy z czwartku na piątek poinformowano o śmierci kolejnych dwóch osób, w tym schorowanej 84-letniej kobiety, która zmarła podczas odgarniania wody wdzierającej się do jej domu. Doszło także do eksplozji w gazowni oraz zawalenia się mostu. Nad ranem przekazano, że służby ratunkowo-poszukiwawcze prowadzą działania mające na celu odnalezienie sześciu zaginionych osób.

Włoskie władze wydały ostrzeżenia pogodowe dla większości kraju. Opublikowano również komunikaty o zamknięciu szkół w najbardziej zagrożonych regionach. Szczyt załamania pogodowego we Włoszech prognozowany jest na piątek, 3 listopada.

