Proces ws. zabójstwa Tupaca Shakura. Były członek gangu przesłuchany przy trzeciej próbie

Pod koniec września 2023 r. Duane Keith Davis, znany też jako „Keffe D”. został zatrzymany przez amerykańskich śledczych i oskarżony o morderstwo Tupaca Shakura. Stało się to dwa miesiące po tym, jak przeszukano jego dom, gdzie znaleziono jego pamiętnik, w którym ze szczegółami opisał sprawę morderstwa amerykańskiego rapiera. Były członek gangu otwarcie wspominał o swojej obecności na miejscu zabójstwa Tupaca.

Sprawa zabójstwa Tupaca Shakura. Podejrzany nie przyznał się do winy

Postawienie 60-latka w stan oskarżenia opóźniło się, ponieważ Davis nie miał adwokata, który mógłby go reprezentować – poinformował The New York Times. Podczas przesłuchania w czwartek 2 listopada reprezentował go adwokat z urzędu. „Keffe D”. podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. Prokuratorzy zapowiedzieli, że nie będą wnioskować o karę śmierci dla 60-latka.

Davis przez lata twierdził, że był kluczową osobą w zaaranżowanej przez gang strzelaninie, w której 1996 r. zmarł amerykański raper. „Keffe D”. miał planować pomścić pobicie swojego siostrzeńca Orlando Andersona przez Shakura i członków jego świty kilkadziesiąt godzin przed strzelaniną. Davis miał być obecny w samochodzie, w którym padły strzały.

Duane Keith Davis w aucie, z którego padły strzały

„Keffe D”. miał zdobyć broń od jednego ze wspólników niewymienionego z imienia oraz nazwiska i wraz z Andersonem oraz dwoma innymi mężczyznami, Terrence’em Brownem i Deandre Smithem wsiedli do białego Cadillaca w poszukiwaniu BMW, którym jeździł amerykański raper. Kiedy auto zostało dogonione wówczas padły strzały. Shakur otrzymał cztery kule. Zmarł po sześciu dniach w wieku 25 lat. Władze nie sprecyzowały, kto oddał strzał. Pozostałe osoby oprócz Davisa zmarły.

