Przywódca Hezbollahu przemówił. Atak na Izrael nazwał „chwalebnym”

Decyzja o rozpoczęciu ataku przez Hamas 7 października byłą w stu procentach palestyńska – ogłosił w sekretarz generalny Hezbollahu Hassan Nasrallah. Przywódca libańskich bojowników, głównego sprzymierzeńca Hamasu, pochwalił decyzję o ataku i określił ją jako „właściwą, mądrą i odważną”.

– Ta chwalebna i ogromna operacja wywołała prawdziwe trzęsienie ziemi – zarówno polityczne, dyplomatyczne, wojskowe, a nawet psychologiczne, jak i w kwestiach bezpieczeństwa. Będzie miała głębokie, strategiczne reperkusje – stwierdził w przemówieniu Hassan Nasrallah.

Nasrallah wezwał do „odcięcia dostaw” do Izraela

Przemówienie lidera Hezbollahu było transmitowane nie tylko w sieci, ale i na ogromnych telebimach w całym Libanie. Słuchały go tysiące jego zwolenników. Było to pierwsze takie wystąpienie od początku wojny.

Podczas przemówienia Nasrallah wezwał inne państwa arabskie do „odcięcia dostaw gazu, ropy i żywności do Izraela”. – Nie możemy potępiać ich działań, a jednocześnie dostarczać ropę i gaz – mówił. – Powstrzymajcie eksport do Izraela – podkreślił.

Lider Hezbollahu przestrzegł przed dalszymi działaniami

Co więcej, szef libańskich bojowników ostrzegł, że operacje przeciwko Izraelowi na granicy będą kontynuowane. – Tych, którzy chcą, aby Hezbollah zaangażował się w pełną wojnę i uważają, że nasze działania na granicy libańskiej nie wystarczą, zapewniam – to nie będzie koniec, to nie wystarczy – przestrzegł Nasrallah.

Lider Hezbollahu zaznaczył, że szerszy konflikt na Bliskim Wschodzie jest „realistyczną możliwością”. – Jesteśmy gotowi na wszystko – zapewnił. – To, co dzieje się na granicy libańskiej, może wydawać się skromne, ale ma realne znaczenie – dodał.

Nasrallah zwrócił się także bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych. Stwierdził, że jego myśliwce są „dobrze przygotowane” do radzenia sobie z okrętami wojennymi. Same statki mają w żadnym stopniu nie zagrażać Hezbollahowi.

