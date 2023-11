Królowa Camilla wsparła ofiary przemocy. Podczas wizyty pokazała się z niecodziennej strony

Piątek jest ostatnim dniem czterodniowej wizyty państwowej króla Karola III i królowej Camilli w Kenii. Jak informuje Reuters była to pierwsza podróż do byłej kolonii brytyjskiej od czasu wstąpienia monarchy na tron we wrześniu ubiegłego roku. Wizyta skupiała się na ścisłej współpracy obu krajów w zakresie rozwoju gospodarczego, zmiany klimatu i kwestii bezpieczeństwa.

Król Karol III i królowa Camilla z wizytą w Kenii

Brytyjski król wyraził „najgłębszy żal” z powodu przemocy, której doświadczono podczas walki o niepodległość Kenii, ale nie złożył przeprosin, do których wzywało wiele ofiar i ich potomków.

W piątek Karol III spotkał się z przywódcami wiary muzułmańskiej, chrześcijańskiej, hinduskiej i afrykańskiej w nadmorskim mieście Mombasa i zwiedził wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Fort Jesus, który został zbudowany przez Portugalczyków w XVI wieku. Para królewska miała przejechać pomiędzy miejscami, gdzie zaplanowano kolejne punkty programu, elektrycznym tuk-tukiem, ale ich plany pokrzyżował ulewny deszcz. Zamiast tego Karol i Camilla zapozowali do zdjęć w pojeździe.

– Może uda nam się tym dostać na lotnisko – żartował król Karol III, a jego wypowiedź cytuje „The Daily Mail”.

Camilla zatańczyła z lokalną społecznością

Z kolei wcześniej Camilla odwiedziła ośrodek, gdzie wsparcie otrzymują wolontariusze i osoby, które doświadczyły przemocy domowej i napaści na tle seksualnym. W trakcie spotkania odśpiewano piosenki o sile i znaczeniu kobiet w społeczeństwie. Królowa dołączyła do kręgu kobiet, które tańczyły i trzymały ręce w górze, intonując tradycyjne afrykańskie pieśni.

– Jest bardzo miła, urocza. Nie wiedziałem, że ona potrafi tak tańczyć – powiedziała o królowej w rozmowie z „The Daily Mail” jedna z uczestniczek spotkania. Inna przedstawicielka społeczności podkreśliła, że „obecność królowej jest wspaniałym symbolem wsparcia dla afrykańskich kobiet”.

