Brutalne zabójstwo w austriackim Tyrolu. Policja zatrzymała 30-letniego Polaka

Ciało 36-letniego mężczyzny odnaleźli we wtorek wieczorem jego rodzice w jednym z mieszkań w miejscowości Itter w austriackim Tyrolu. Jak informuje austriacka prasa, na którą powołuje się RMF FM, mężczyzna już wtedy prawdopodobnie nie żył od około dwóch dni. W okolicach szyi miał rany cięte, które sprawca zadał najprawdopodobniej nożem.

Policja zatrzymała już podejrzanego o dokonanie brutalniej zbrodni. Jak się okazało, jest nim 30-letni obywatel Polski, który został zatrzymany po „analizie wskazówek i przesłuchaniu świadków”. Według gazety „Kronen Zeitung” ofiara zabójstwa to pochodzący z Niemiec pracownik jednej z kolejek górskich w Tyrolu.

Ofiara i napastnik znali się

Jak potwierdził rzecznik prokuratury w Innsbrucku Hansjörg Mayr, obaj mężczyźni znali się, a w ostatnim czasie do szło do „sytuacji konfliktowej” między nimi. „Kronen Zeitung” relacjonuje, że 30-letni Polak trafił do aresztu, jednak wkrótce może zostać umieszczony w ośrodku medycyny sądowej. Rzecznik prokuratury zaznaczał, że „należy wyjaśnić” stan psychiczny podejrzanego.

Sąd ma podjąć decyzję w sprawie zatrzymanego 30-latka w najbliższą niedzielę.

