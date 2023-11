MSZ Białorusi wzywa polskiego dyplomatę na dywanik. Zaskakujący komunikat

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi poinformowało, że w piątek 3 listopada do MSZ został wezwany tymczasowy charge d’affaires Polski w Białorusi Marcin Wojciechowski. Do polskiego dyplomaty skierowano zdecydowany protest w związku rzekomym kolejnym naruszeniem białoruskiej granicy przez polski statek powietrzy, do czego miało dojść w czwartek.

Od Polski zażądano dokładnego zbadania incydentu oraz podjęcia skutecznych działań w celu zapobiegania podobnym incydentom w przyszłości. Białoruś zdecydowanie wskazała na „zasadniczą niedopuszczalność niedbałego podejścia do wykonywania lotów w strefie przygranicznej”. Komunikat opublikowano w języku rosyjskim oraz polskim. Informacja jest o tyle zaskakująca, że wcześniej o naruszeniu białoruskiej przestrzeni powietrznej nie informowały: resort obrony i państwowe media.

Białoruś po raz kolejny oskarża Polskę o naruszenie przestrzeni powietrznej

To nie pierwszy raz, kiedy Białoruś zarzuca Polsce naruszenie przestrzeni powietrznej. Do poprzedniej takiej sytuacji doszło pod koniec września 2023 r. Wówczas białoruskie Ministerstwo Obrony stwierdziło, że polski śmigłowiec wleciał do 1,5 km w głąb Białorusi. Chwilę później inna maszyna miała przelecieć do 300 metrów w głąb Białorusi.

Informacjom Białorusi zaprzeczył rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski. „Do informacji udostępnianych przez media białoruskiego reżimu trzeba jednak zawsze podchodzić z ostrożnością i rozwagą, gdyż wielokrotnie były elementem prowokacji i dezinformowały społeczeństwo” – podkreśliło Dowództwo Operacyjne. Wcześniej Białoruś oskarżała Polskę o naruszenie granicy na początku września. Wówczas ppłk Goryszewski także zaprzeczał.

