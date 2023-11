Łotwa odpiera zarzuty Białorusi ws. migrantów. „Przynieśli dwa ciała pod granicę”

Komitet Śledczy Białorusi poinformował o wszczęciu sprawy karnej przeciwko łotewskim urzędnikom za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ludzi. Oficjalny przedstawiciel Komitetu Śledczego Siergiej Kabakowicz przekonywał, że „strona łotewska wyróżniła się szczególnym okrucieństwem wobec migrantów, którzy próbowali dostać się do Europy przez kraje bałtyckie”.

– Z naruszeniem wymogów traktatów międzynarodowych, w tym Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zwolennicy eurofaszyzmu systematycznie przeprowadzają nielegalne deportacje, akty okrucieństwa i przemocy, zbrojne wysiedlenia, tortury i znęcanie się nad cudzoziemcami – wymieniał Kabakowicz. Ofiarami łotewskich organów ścigania miało paść 12 osób.

Białoruś zarzuca łotewskiej straży granicznej „szczególne okrucieństwo”. Jest odpowiedź

Z kolei łotewska Państwowa Straż Graniczna poinformowała agencję LETA, że białoruscy strażnicy graniczni usunęli w piątek 27 października z łotewskiej granicy dwie osoby, które zostały tam przywiezione bez oznak życia. Wówczas po stronie białoruskiej zauważono grupę ludzi niosących ciało na prowizorycznych noszach.

Łotewscy strażnicy graniczni obawiali się nielegalnego przekroczenia granicy, więc udali się na miejsce zdarzenia. Tam zobaczyli, że do łotewskiej granicy przyniesiono martwego mężczyznę i pozostawiono go leżącego na ziemi. Obok niego leżał inny mężczyzna, który nie dawał oznak życia. Łotewscy strażnicy graniczni w dalszym ciągu obserwowali sytuację, ale nie doszło do eskalacji. Po pewnym czasie białoruscy pogranicznicy usunęli ciała.

Łotwa o pomocy migrantom

Łotewscy strażnicy graniczni zapewniali, że byli gotowi do reakcji. Wcześniej bowiem zdarzało się, że trzeba było wzywać pomoc do osób przywiezionych lub złapanych na terytorium Łotwy, które miały odmrożenia i były odwodnione. Wszystko po to, aby zapobiec zagrożeniu ich życia i zdrowia. Na koniec podsumowano, że w takich warunkach uratowanie ludzie nie zawsze jest możliwe.

O migrantach mówił też podczas wizyty w obwodzie grodzieńskim Aleksandr Łukaszenka. Prezydent Białorusi wspomniał o tym, że Litwa i Polska skarżą się na migrantów próbujących dostać się do UE przez terytorium Białorusi. Przekonywał, że trend ten nasilił się po wybuchu wojny w Ukrainie. Łukaszenka podkreślił, że nie ma zamiaru zatrzymywać migrantów, tym bardziej że to kraje Unii Europejskiej zerwały stosunki z Białorusią i nałożyły sankcje.

Czytaj też:

Łukaszenka został zapytany o Polskę. „Nie możemy wybierać sobie sąsiadów”Czytaj też:

MSZ Białorusi wzywa polskiego dyplomatę na dywanik. Zaskakujący komunikat