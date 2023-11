Ursula von der Leyen w Kijowie. Wyciekł nieoficjalny cel wizyty

Unijna komisarz zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z Wołodymyrem Zełenski. „Miło wrócić do Kijowa. To moja szósta wizyta w czasie wojny. Jestem tu, żeby omówić drogę przystąpienia Ukrainy do UE” – napisała Ursula von der Leyen dodające, że z władzami porozmawia także o wsparciu finansowym UE na rzecz odbudowy Ukrainy. „Będziemy nadal zmuszać Rosję do płacenia za wojnę” – zapewniła.

Wizyta szefowej KE zbiegła się w czasie z publikacją amerykańskich mediów. NBC News, powołując się na byłego wyższego urzędnika USA, który dysponuje informacjami w sprawie, podaje, że urzędnicy z USA i Europy rozpoczęli „ciche rozmowy” z rządem ukraińskim na temat ewentualnych negocjacji pokojowych z Rosją. Te – jak ustalono – miałyby zakończyć wojnę.

Szefowa KE z wizytą w Kijowie. Media: Chodzi o negocjacje pokojowe z Rosją

Stacja podaje, że rozmowy obejmowały „bardzo ogólny zarys tego, co Ukraina musi osiągnąć, aby doszło do porozumienia”. „ Część rozmów, które urzędnicy określili jako delikatne, odbyła się w zeszłym miesiącu podczas spotkania przedstawicieli ponad 50 krajów wspierających Ukrainę, w tym członków NATO ” – przekazał urzędnik, na którego powołuje się NBC News.

Dyskusje miały odbywać się w obliczu obaw, że wojna znalazła się w impasie. Głośnio zrobiło się w tym kontekście po wypowiedzi ukraińskiego generała Walerija Załużnego, który na łamach The Economist napisał że obie strony znalazły się w impasie wzdłuż rozległej linii frontu.

Pomoc dla Ukrainy. USA wyczerpały pozostałe fundusze USAI

„Ukraińska Prawda” zwraca uwagę, że wypowiedzi Załużnego odbiły się szerokim echem, ale nie zareagował na nie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według „Politico” wypowiedzi Załużnego „podgrzały i tak już intensywną debatę w Kongresie USA na temat tego, czy wysyłać więcej broni do Ukrainy”. „Niektórzy ustawodawcy, a mianowicie senaccy republikanie, twierdzą, że gen. Wałerij Załużny pomógł im blokować dalszą pomoc dla Kijowa” – czytamy.

Pomoc dla Ukrainy jest kolejnym tematem, o którym mówi się coraz więcej. USA poinformowały w piątek, że przekażą nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy. Jednak rzeczniczka Białego Domu stawia sprawę jasno. – Dzisiejszym ogłoszeniem wyczerpaliśmy pozostałe fundusze USAI, które są obecnie dostępne – oświadczyła Karin Jean-Pierre.

