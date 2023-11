Izrael pokazał „tunele terroru”. Tam ukrywają się bojownicy Hamasu

Izraelskie siły obronne opublikowały nagranie, na którym widać wejścia do tuneli używanych przez bojowników Hamasu. „Podczas gdy Hamas utrudnia swoim cywilom przedostanie się do bezpiecznego miejsca w południowej Gazie, bojownicy ukrywają się w swojej skomplikowanej sieci tuneli terroru” – czytamy we wpisie.

Siły Obronne Izraela (IDF) już w październiku informowały, że jednym z ich celów jest sieć tuneli Hamasu w Strefie Gazy. – Trzeba wziąć pod uwagę, że w Strefie Gazy jest jedna warstwa dla cywilów i jedna dla Hamasu – wyjaśniał wówczas rzecznik IDF Jonathan Conricus. Jak dodawał, Hamas od przejęcia władzy w Strefie Gazy w 2007 roku przez lata budował sieć tuneli. W niedzielę na profilu IDF w serwisie X (dawniej Twitter) pojawiło się krótkie nagranie, na którym widać kilka wejść do tuneli wykorzystywanych przez Hamas. „Podczas gdy Hamas utrudnia swoim cywilom przedostanie się do bezpiecznego miejsca w południowej Gazie, bojownicy ukrywają się w swojej skomplikowanej sieci tuneli terroru. Oddziały IDF odkryły wiele punktów dostępu podczas działań operacyjnych w północnej Gazie” – czytamy w opisie. Tymczasowe zawieszenie broni w Strefie Gazy? Sekretarz Stanu USA spotkał się w Jordanii z ministrami spraw zagranicznych krajów Bliskiego Wschodu. Antony Blinken przekonywał dyplomatów o konieczności wprowadzenia przerwy humanitarnej w konflikcie zbrojnym Hamasu i Izraela, która umożliwi dostarczenie pomocy przebywającym na terenach walk cywilom. Wcześniej rozmawiał na ten temat z premierem Benjaminem Netanjahu, który zapowiedział, że siły zbrojne nie zawieszą broni dopóki Hamas nie wypuści wszystkich zakładników. twitter Mimo sprzeciwu izraelskich władz Joe Biden potwierdził, że prace zmierzające do wprowadzenia przerwy humanitarnej postępują. Został o to zapytany w sobotę, 4 listopada, kiedy opuszczał kościół w Rehoboth Beach w Delanie. Jak podaje „The Wall Street Journal”, amerykańscy urzędnicy dyplomatyczni na Bliskim Wschodzie przyznali, że nacisk na Izrael przynosi efekty, jednak „wciąż wiele trzeba zrobić” w tej sprawie. Czytaj też:

