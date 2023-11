Przełom w poszukiwaniach 23-latka. Polski nurek odnalazł ciało Kajetana Stanocha

Poszukiwania młodego mężczyzny rozpoczęły się w sierpniu. Kajetan Stanoch wybrał się w podróż do Włoch, lecz po czterech dniach urwał się z nim kontakt. Rodzina ustaliła, że przebywał na terenie Austrii. Policja podała, że 18 sierpnia 2023 r. 23-latek poszedł popływać na desce typu SUP w jeziorze Wolfgangsee.

Świadkowie zeznali, że mężczyzna wpadł do wody i utonął. Służby rozpoczęły poszukiwania pod wodą, lecz nie przyniosły one zamierzonego skutku. Dlatego rodzina zdecydowała się zorganizować zbiórkę, aby – jak wyjaśniono – uskutecznić dalsze poszukiwania Kajetana.

„Poprosiliśmy o pomoc najlepszego nurka w Polsce. Potrzebuje on profesjonalnego sprzętu do lokalizacji i wydobycia. Koszty sprzętu jak i poszukiwań przekraczają nasze możliwości finansowe. Sprzęt jak i środki pieniężne, które nie zostaną wykorzystane będą przekazane fundacji, z którą nawiązaliśmy kontakt i posłużą do poszukiwań innych zaginionych w wodzie” – zapewniono.

Kajetan Stanoch nie żyje. Marcel Korkuś odnalazł ciało 23-latka

Zebrano ponad 51 tys. zł z zaplanowanych 150 tys. „Nie mamy już sił dalej czekać, serce pęka, dlatego prosimy państwa o pomoc” – apelowano. Przełom w sprawie nastąpił w sobotę, 4 listopada. O zakończeniu poszukiwań Marcel Korkuś poinformował dzień później, w niedzielę.

„Po trwających 5 dni poszukiwań w austriackim jeziorze Wolfgangsee wczoraj na głębokości blisko 70 metrów, pół kilometra od brzegu odnalazłem ciało poszukiwanego przez 2,5 miesiąca Kajetana Stanoch. Rodzinie i najbliższym składam wyrazy głębokiego współczucia” – napisał nurek.

Marcel Korkuś jest polskim płetwonurkiem ekstremalnym, który od wielu lat współpracuję jako biegły sądowy i ekspert w zakresie poszukiwań podwodnych. Pomagając przy przeprowadzaniu działań poszukiwawczych osób zaginionych i poszukiwaniu materiałów dowodowych pod wodą.

