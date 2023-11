Ten okręt dysponuje 154 rakietami. USA nie chcą dopuścić do eskalacji wojny w Izraelu

Trwająca od 7 października wojna między Izraelem a kontrolującymi Strefę Gazy terrorystami Hamasu grozi rozlaniem się na cały region.

Okręt uzbrojony w 154 rakiety Tomahawk

Aby do tego nie dopuścić, Stany Zjednoczone skierowały na wschodnią część Morza Śródziemnego swoje dwa lotniskowce: USS Dwight D. Eisenhower oraz USS Gerald Ford.

W niedzielę, 5 listopada, dowództwo amerykańskiej armii poinformowało o kolejnym kroku, który ma przeciwdziałać eskalacji konfliktu. Na wspomniany akwen dotarł atomowy okręt podwodny typu Ohio, uzbrojony w 154 rakiety manewrujące Tomahawk.

Amerykańska marynarka wojenna dysponuje jedynie czterema tego typu okrętami. Warto dodać, że jedna rakieta Tomahawk jest uzbrojona w ważącą ok. tysiąca funtów – tj. ok. 450 kg – głowicę odłamkowo-burzącą, a jej zasięg wynosi ok. 1600 km.

Ostrzeżenie sekretarza obrony USA

Tego samego dnia sekretarz obrony USA Lloyd Austin odbył rozmowę telefoniczną ze swoim izraelskim odpowiednikiem – ministrem obrony Yoavem Gallantem.

Austin podkreślił, że jego kraj zobowiązał się odstraszać „każdy podmiot państwowy lub niepaństwowy pragnący eskalować ten konflikt”, co stanowiło wyraźne ostrzeżenie pod adresem Iranu i terrorystów Hezbollahu, którzy kontrolują południową część Libanu.

Ekspert: Precyzyjnie zadają mnóstwo ciosów

Światowa opinia publiczna poznała porażającą siłę ognia wspomnianych okrętów w marcu 2011 r. Okręt USS Florida wystrzelił wówczas blisko 100 Tomahawków na cele zlokalizowane na terytorium Libii.

– Sto pięćdziesiąt cztery Tomahawki precyzyjnie zadają mnóstwo ciosów. Żaden przeciwnik Stanów Zjednoczonych nie może zignorować zagrożenia – skwitował w rozmowie z CNN Carl Schuster, były dyrektor operacyjny w Połączonym Centrum Wywiadowczym Dowództwa USA na Pacyfiku.

