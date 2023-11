Niemieckie gminy przeciążone. Nie mają gdzie zakwaterować uchodźców

Badanie zostało przeprowadzane przez organizację Mediendienst Integration we współpracy z badaczami migracji z Uniwersytetu w Hildesheim. Raport pokazuje, że choć wiele gmin faktyczne funkcjonuje już w trybie awaryjnyn, to sytuacja nie jest wszędzie taka sama.

Brak miejsca dla uchodźców

Badacze ustalili, że w 40 proc. z przebadanych 600 gmin nie ma już gdzie zakwaterować uchodźców, którzy trafiają do poszczególnych miejscowości na podstawie, przyjętego przez rząd federalny klucza. W ocenie zarządców 60 proc. gmin sytuacja jest bardzo trudna, ale wciąż istnieją możliwości, by ją opanować. Twórcy badania podkreślają jednak, że do wyników należy podejść z dystansem, ponieważ nie wszyscy samorządowcy udzielili odpowiedzi na zadane pytania. Jak jednak zaznacza jeden z naukowców Boris Kuhn, badanie daje obraz tego, jak może wyglądać sytuacja w całych Niemczech.

Wśród najczęściej sygnalizowanych przez samorządy problemów, na pierwsze miejsce wysuwa się brak możliwości zakwaterowania uchodźców. W gminach brakuje po prostu mieszkań, w których mogliby zamieszać azylanci. Inne wyraźne problemy to brak miejsca w szkołach i przedszkolach oraz brak kadry administracyjnej mogącej obsłużyć azylantów. To w wymienionych obszarach jedna trzecia badanych gmin określa się mianem przeciążonych.

– W wielu gminach integracja nie jest już możliwa ze względu na wyczerpanie zasobów. Kadrowych, ale także możliwości przyjęcia – komentuje Miriam Marnich z Niemieckiego Związku Miast i Gmin.

W badaniu znalazło się również miejsce na postulaty wobec rządów zarówno federalnego, jak i poszczególnych landów. Największa liczba samorządowców wskazała na ograniczenie imigracji do Niemiec i zmniejszenie przydziału azylantów dla poszczególnych gmin. Kolejnym, najczęściej powtarzanym postulatem jest wprowadzanie stałego i niezawodnego finansowania samorządów w celu zapewnienia stałej obsługi azylantów. Gminy proszą również o zapewnieni większej liczby kwater i uproszczenie przepisów i przeznaczenie większych środków na budownictwo socjalne.

Czytaj też:

Straż Graniczna podała dane. Pogoda nie zniechęca migrantówCzytaj też:

Korki i zatory na granicy z Niemcami. Wszystko przez kontrole na A2