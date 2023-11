Niepokojące wieści o Franciszku. Z powodu stanu zdrowia zrezygnował z przemawiania

W poniedziałek Franciszek miał odczytać swoje przemówienie z okazji spotkania z delegacją europejskich rabinów. Podczas spotkania papież podjął jednak decyzję, że nie będzie przemawiać. Jej powodem miało być złe samopoczucie. W trakcie spotkania zwrócił się jedynie do rabinów z podziękowaniem za obecność. – Wolę nie czytać swojego przemówienia, ale je Państwu przekazać – powiedział.

Włoskie media informują, że Franciszek był wyraźnie zmęczony, a jego głos bardzo słaby. Po spotkaniu Watykan przekazał, że papież przechodzi przeziębienie.

Franciszek: Nie dla terroryzmu

Choć papież nie odczytał swojego przemówienia, to jego tekst został opublikowany na stronach biura prasowego Watykanu. Franciszek nawiązał w nim pośrednio do dramatycznej sytuacji na Bliskim Wschodzie. "Nie dla broni i terroryzmu, nie dla wojny. Potrzeba współczucia, sprawiedliwości i dialogu" – czytamy. Potępił także akty antysemityzmu do których doszło po atakach odwetowych Izraela na cele w Palestynie. Wspomniał również o potrzebie budowania dialogu między judaizmem a chrześcijaństwem.

Dzień wcześniej, podczas modlitwy Anioł Pański, papież odniósł się do konfliktu między Izraelem a Palestyną i apelował o zawieszenie broni. – W imieniu Boga proszę was, zatrzymajcie się! Zawieście broń! Mam nadzieję, że zrobione zostanie wszystko, by nie dopuścić do eskalacji konfliktu – mówił po modlitwie.

Franciszek apelował o stworzenie warunków umożliwiających ewakuację rannych ze Strefy Gazy oraz od dostarczenie pomocy humanitarnej Palestyńczykom, cierpiącym wskutek wojny Izraela z Hamasem. Papież zachęcał również wiernych, by modlili się za obie strony konfliktu, by miały "odwagę powiedzieć dość". Wskazywał, że aby stać się dobrym nauczycielem, trzeba uprzednio być wiarygodnym świadkiem.

