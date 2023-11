Hodują świnie na 26 piętrach wieżowca. Pracownicy mogą wyjść tylko 4 razy w miesiącu

Już na samym wstępie głośnego reportażu włoscy dziennikarze przypomnieli o pandemii Covid-19. Na antenie Rai3 zwrócili uwagę, że opisywana przez nich hodowla świń położona jest zaledwie 100 km od pamiętnego Wuhan, gdzie przed czterema laty po raz pierwszy wykryto wirusa Sars-Cov-2. W materiale. który na samym Instagramie w jeden wieczór obejrzały ponad 2 miliony widzów, wspominali o przechodzeniu chorób ze zwierząt na ludzi.

Hodowla świń na 26 piętrach

W programie „Report” pokazano z oddali 26-piętrowy budynek, w którym prowadzona jest hodowla. Dzięki ujęciom ze zbliżenia można było zobaczyć, że w prowincji Hubei powstaje nowoczesne przedsiębiorstwo, z piętrami wydzielonymi dla knurów, loch i warchlaków. Zwierzęta przewożone są windami, a całości dopełnia powstający w pobliżu drugi wieżowiec. Łącznie ten kompleks ma przynosić 1,2 mln świń rocznie.

Włoskim dziennikarzom nie pozwolono wejść do 26-piętrowego budynku, ale zostali wpuszczeni do mniejszej, również piętrowej hodowli w Chinach. Chińczycy zaczeli je budować z polecenia rządu, by uniknąć ryzyka głodu. Ostatni pomór świń w tym kraju odebrał setki milionów zwierząt. Wysokościowce mają odizolować świnie i ochronić je przed wirusami.

Świńskie wieżowce staną też w Europie?

W tym samym celu specjalne obostrzenia nakładane są na pracowników hodowli. Muszą oni mieszkać w tym „gospodarstwie” i mogą opuszczać je jedynie 4 razy w miesiącu. Po każdym powrocie biorą trzy prysznice, przechodzą jednodniową kwarantannę oraz testowani są na obecność wiruzów. Na jednego takiego pracownika przypada 6 tys. zwierząt.

Włoscy dziennikarze pod kierownictwem Giulii Innocenzi zwracają uwagę, że cały ten projekt to „bomba biologiczna”. Ich zdaniem nie da się w ten sposób ochronić zwierząt przed wirusami. Ostrzegają też, że moda na świńskie wysokościowce może przenieść się do Europy. Donieśli, że kilka dni przed nimi ten sam 26-piętrowy budynek wizytowały oficjalne delegacje z Hiszpanii oraz Holandii.

Polski schabowy będzie rarytasem? To niestety możliwy scenariusz