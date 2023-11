Dwie kobiety współdzieliły ciążę. Pierwszy taki poród w Europie

Według informacji przekazanych przez hiszpańskie media, 30 października na Majorce urodziło się zdrowe dziecko, o imieniu Derek, które ważyło 3,3 kilograma. To jednak nie jest jedyna rzecz, która sprawia, że ta historia jest wyjątkowa. To, co ją wyróżnia, to fakt, że na etapie embrionalnym dziecko było noszone przez dwie kobiety.

Pierwsza współdzielona ciąża w Europie

Azahara (27 lat) i Estefania (30 lat) zdecydowały się na dzielenie ciąży, korzystając z nowatorskiej techniki wspomaganego rozrodu znanej jako Invocell. Według biologa i dyrektora laboratorium Juaneda Fertility Center na Majorce, Felipe Gallego, ta technika pozwala kobietom „dzielić doświadczenie macierzyństwa” w bardziej naturalny sposób, bez potrzeby inkubowania poza ciałem kobiety.

Invocell to małe urządzenie przypominające inkubator, w którym umieszcza się komórki jajowe i nasienie. Składa się z kapsułki umieszczonej pod szyjką macicy i elementu zapobiegającego jej przesuwaniu się lub wypadnięciu. W przypadku, gdy para kobiet decyduje się na dzielenie ciąży, partnerka nosząca kapsułkę przekazuje jeden z wybranych, uformowanych zarodków swojej partnerce, która rozwija go aż do czasu porodu.

Jak wyjaśnił naukowiec Felipe Gallego, para pacjentek na Majorce wybrała komórki jajowe od jednej z partnerek i połączyła je z nasieniem pozyskanym z banków nasienia. Następnie umieściła te komórki w kapsułce Invocell i wprowadziła pod szyjkę macicy drugiej partnerki.

Co jeszcze bardziej zachwycające, technika Invocell jest znacznie tańsza (o około 40 procent) niż tradycyjne metody zapłodnienia in vitro. To sprawia, że jest bardziej dostępna dla wielu par, które marzą o wspólnym rodzicielstwie.

Invocell tańszy od in vitro

Według informacji podanych przez dziennik „El Español”, Invocell, opracowany przez amerykańską firmę INVO Bioscience, jest „pierwszym i jedynym wyrobem medycznym” tego typu, który uzyskał zatwierdzenie amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Obecnie jest stosowany w kilku klinikach specjalizujących się we wspomaganym rozrodzie w Hiszpanii.

Warto zauważyć, że to nie pierwszy przypadek urodzenia dziecka dzięki technice Invocell. Pięć lat wcześniej, para z USA, Ashleigh Coulter i Bliss Coulter, stały się matkami chłopca o imieniu Stetson dzięki tej samej innowacyjnej metodzie.

